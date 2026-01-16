Европейските страни в средата на януари 2026 г., поставиха рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG) за денонощие, на фона на (голямото) застудяване. Това показват данните на Gas Infrastructure Europe (GIE), пише ТАСС.

На 14 януари потоците на LNG от европейските терминали в газопреносната система на ЕС достигнаха 486 милиона кубически метра, което е най-високото ниво на показателя за цялата история на наблюдение. Предишният рекорд за внос на най-голямо количество втечнен природен газ на денонощие беше поставен през юни 2025 г.

Като цяло, Европа продължава активно да изпомпва газ от своите подземни газохранилища през януари, заради значителния спад на температурите в региона.

Към края на предходния отоплителен сезон (завършил на 28 март 2025 г.) - когато по принцип активно се изпомпва газ от газохранилищата - там бяха останали резерви, равняващи се на 33,57% запълняемост на газохранилищата.

Към момента европейските газохранилища като цяло са запълнени на 51,87%, което е с 15,34 процентни пункта по-малко от средното ниво на запълняемост за тази дата през последните пет години. А в средата на януари 2025 г., запълняемостта на европейските газохранилища също е била доста по-висока от сегашната - 64,2%.

От началото на настоящия отоплителен сезон за Европа, започнал на 13 октомври 2025 г., досега страните от ЕС са изтеглили около 39 милиарда кубически метра газ от газохранилищата. Нетният добив (общото изтеглено количество надвишава нагнетеното количество) е достигнал 34 милиарда кубически метра газ.

При това, общото изтегляне на газ от подземните газохранилища на 94-ия ден от момента на тяхното максимално запълване през миналата година, е със 7% по-нисък от средния за този ден през предходните пет години.

Така, общият обем синьо гориво в подземните газохранилища на Европа към момента е (само) 57,3 милиарда кубически метра газ.