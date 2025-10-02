През септември обемите природен газ нагнетени в европейските подземни хранилища са максималните за месеца за три години. Запълняемостта като като цяло в края на септември достигна близо 83%, показват изчисления на ТАСС, по данни от Gas Infrastructure Europe.

Така, нагнетяването на газ през септември в газохранилищата на ЕС възлиза на общо 6,74 милиарда кубически метра, което е тригодишен връх, но с 38% по-малко от обемите през август. В същото време, изтеглянето на газ за месеца е общо 1 милиард кубически метра, което е с 43% по-малко от данните от миналата година по същото време и четиригодишен минимум.

Запълняемостта на европейските газохранилища към 30 септември е на 82,66% (с 6,98 процентни пункта по-малко от петгодишната средна стойност), в сравнение с 94,4% по същото време година по-рано. В края на септември там имаше общо 91,1 милиарда кубически метра газ.

Към края на септември, средната цена на газа остана почти непроменена в сравнение с август (около 393 долара за 1000 куб. м), но беше с 5,5% по-ниска, отколкото през септември 2024 г.

Като цяло обаче, за деветмесечния период от началото на годината, цените на газа в региона са се увеличили с близо 24% в сравнение със същия период на миналата година.

Доставки на втечнен природен газ (LNG) за Европа

През септември Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG) за този месец за целия период на наблюдение на показателя. За шестте месеца от април до септември, ЕС е закупил общо рекордните 70 милиарда кубически метра LNG.

Само за септември, LNG идващ от европейските терминали към газопреносната система на ЕС, достига общо около 11,4 милиарда кубически метра, което е с 18% повече отколкото през август и с 44% повече, спрямо септември 2024 година.

Като цяло, и за първите девет месеца на годината, количествата втечнен природен газ (LNG) от терминалите към европейската газопреносна система са на рекордно ниво, надхвърляйки общо 104 милиарда кубически метра - с 26% повече отколкото през същия период на 2024 година.