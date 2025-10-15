Южна Корея, която е третият по големина купувач на втечнен природен газ в света след Япония и Китай, през септември 2025 г. увеличи вноса на втечнен газ (LNG) със 17% на годишна база до 3,91 милиона тона, съобщи митническата служба на страната, пише Интерфакс.

Страната увеличава вноса си на втечнен газ с близки до тези темпове през цялото трето тримесечие (юли-септември). Скокът в потреблението на втечнен газ може да се дължи (отчасти) на горещото лятно време. Същевременно, от началото на летния сезон, азиатският пазар предлага значителна ценова премия спрямо европейските котировки.

През първите девет месеца на годината (януари-септември) като цяло, вносът на Южна Корея на втечнен газ достигна 35,36 милиона тона, което е с 4% повече от показателя за същия период на миналата година (34 милиона тона).

По-конкретно, през септември (а и не само) най-големите доставчици на втечнен газ за Южна Корея, са: Австралия която е доставила 1,113 милиона тона (увеличение от 25% спрямо същия месец на миналата година); Катар е запазил нивото си от 530 000 тона; Малайзия увеличи доставките с 60% на годишна база до 642 000 тона. За месеца обаче доставките от САЩ са спаднали с 10% на годишна база до 546 000 тона.

От Русия в Южна Корея през септември 2025 г. са пристигнали три танкера с втечнен природен газ, като обемът за месеца е колкото и за същия период на предходната година. За 9-те месеца, доставките като цяло на руски втечнен газ за страната са нараснали с 5%, до 1,642 милиона тона.

Това лято в Южна Корея започна да постъпва газ и от първия канадски завод за втечнен природен газ (LNG Canada). Компаниите участващи в проекта, са: Shell, Petronas, PetroChina Co., Mitsubishi Corp., както и Korea Gas.