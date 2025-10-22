Европейският парламент подкрепи днес решението да започне преговори с датското председателство на Съвета на ЕС за пълна забрана на вноса на руски газ, както беше предложено от комисиите по международна търговия и по промишленост, научни изследвания и енергетика миналата седмица.

Двете парламентарни комисии одобриха проектоплан за прекратяване на вноса на тръбен и втечнен руски природен газ от 1 януари. По въпроса се правят изключения за сключените краткосрочни договори - до 17 януари и дългосрочни - до 1 януари 2027 г., при условие, че са сключени преди 17 юни 2025 г. и са останали непроменени.

Преговарящите от Европарламента и Съвета ще започнат дискусии за постигането на споразумение на първо четене.

Ще припомним, че още през май имаше информация, че Европейският съюз подготвя мерки за пълна забрана на вноса на руски природен газ, включително втечнен природен газ, до края на 2027 година. Това съобщи тогава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Делът на Русия при вноса на природен газ в ЕС като цяло, по официални данни, е спаднал до 19% през 2023 г., спрямо 40% преди конфликта в Украйна.

В тази област през последните две години основният проблем за ЕС стана ръстът на руските доставки на втечнен природен газ, който в известна степен компенсира намаляването на доставките по тръбопроводи от "Газпром".

Както се предвиждаше още тогава, Европейската комисия предложи забрана за сключване с Русия на нови сделки след юни и спот договори. Обаче дългосрочните споразумения, които обхващат по-голямата част от вноса в страни от ЕС, са по-сложен за решаване въпрос, поради клаузите "вземай или плащай".

Според твърденията на източниците на агенция Bloomberg през месец май, отказът от руския газ не би трябвало да се отрази силно на цените на синьото гориво в бъдеще, основно заради нарастването на капацитета в световен мащаб на съоръженията за втечнен природен газ.