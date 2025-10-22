Холандският гигант Heineken отчете осезаем спад в продажбите на бира през третото тримесечие, като икономическата несигурност и слабият потребителски апетит в ключови пазари оказаха сериозен натиск върху резултатите.

Според Financial Times, обемите продажби са намалели с 4,3% в периода юли-септември, което представлява по-дълбок спад спрямо предходното тримесечие. Основните причини са "слабо потребителско търсене и търговска несигурност" в Северна и Южна Америка, както и продължаващо бавно възстановяване в Европа.

Компанията е съобщила, че приходите от продажби са се свили с 1,4% на органична база до 8,7 млрд. евро, а нетните приходи - с 0,3% до 7,3 млрд. евро, което все пак е по-добър резултат от очакванията на анализаторите.

Изпълнителният директор Долф ван ден Бринк е коментирал, че "макроикономическата волатилност се запази, както бе предвидено, и дори се изостри през третото тримесечие, създавайки предизвикателна среда и смесено представяне".

Според Reuters, компанията допълнително е понижила прогнозата си за продажби през 2025 г., очаквайки "умерен спад в обемите" след като по-рано е предвиждала стабилни резултати. Heineken вече предупреди, че годишната оперативна печалба ще бъде в долния край на прогнозния диапазон от 4 до 8%, което потвърждава сигналите от FT.

Ван ден Бринк е допълнил, че компанията очаква търсенето да се възстанови, когато икономическите условия се нормализират, като подчертава, че трудностите в Латинска Америка и Европа са "временни".

Heineken, която притежава марки като Amstel, Birra Moretti и Cruzcampo, отчете двуцифрен спад на доставките в Бразилия, където търговските напрежения са ударили потребителското доверие. В същото време пивоварът отбелязва нарастване на пазарния дял в Бразилия и Мексико, както и по-добри резултати в преди това трудния пазар на Виетнам.

Въпреки че акциите на компанията се понижиха с над 8% през юли след първото предупреждение за слаби обеми, в сряда те поскъпнаха с близо 1% в ранната търговия, след като инвеститорите приеха новите прогнози като по-малко негативни от очакваното.

Големите пивоварни като AB InBev и Carlsberg, които ще публикуват резултатите си през следващата седмица, също се очаква да отчетат спад в продажбите - тенденция, породена от по-внимателни потребители, промени в навиците за пиене и конкуренцията на алтернативни напитки, включително новите медикаменти за контрол на теглото.

Heineken ще представи план за рестартиране на продажбите си в четвъртък по време на срещата с инвеститорите - ключов момент, в който компанията ще трябва да убеди пазара, че може да върне растежа след най-слабия си тримесечен резултат от началото на годината.