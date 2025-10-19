Някои брандове са изградили такава световна разпознаваемост, че потребителите успяват да разпознаят продуктите им само по цветовете, формата на бутилката или малък сегмент от логото. Част от тях имат дори създаден специален шрифт и нюанс, които се използват за опаковките им или в рекламните кампании. Тази стратегия е в основата на изграждането на разпознаваемост и лоялна потребителска база. Именно те правят "Heineken" една от най-успешните марки в света.

"Купата сено"

През 1841 година в семейството на търговец на храни в Амстердам се ражда Джерард Адриан Хайнекен. Работата на баща му позволява от ранна детска възраст да наблюдава и разбира принципите на бизнеса и най-вече - значението на времето, смелостта и репутацията.

Повратен момент в живота му е смъртта на баща му, когато е още дете. Постепенно отговорностите се прехвърлят върху него, разказва Business Stories. На 22 години, през 1864 година, той подава молба да стане законно независим, което му позволява да взема самостоятелни решения за семейния бизнес.

Това променя живота му напълно. Още в първия ден той купува старата пивоварна "De Hooiberg" ("Купата сено"). Осемдесетте акционери в компанията гледат на тази промяна като рискован ход. Първото нещо, което Джерард прави, е да модернизира остарялата фабрика. Второто - да наеме д-р Хартог Елион - ученик на известния Луи Пастьор. Той разработва чиста мая, като прави пивоварната на Хайнекен първата в света, използваща подобен метод. Тя е част от производството и до ден днешен.

Източник: iStock

Освен тях той променя досегашния метод на ферментация. Благодарение на него качеството на напитката се запазва по-дълго, а това, от своя страна, позволява транспортирането ѝ на по-големи разстояния.

Heineken

Сегашното си име компанията получава през 1873 г. Ключов момент за пивоварната е участието ѝ в Международното изложение в Париж две години по-късно, където печели златен медал. Това отваря пътя ѝ към Европа, като се превръща в най-големия износител за Франция.

За да увеличи международното си влияние, година по-късно Хайнекен отваря втора пивоварна в Ротердам - най-голямото пристанище в Европа. Той вярва, че ако изгради марка, която символизира качество в чужбина, ще спечели доверието и на нидерландците. За тази цел компанията изгражда партньорства по целия свят, научавайки се как да променя продукта си според регионалните вкусове.

Така например през 1931 г. "Heineken" става съосновател на "Malayan Breweries" в Сингапур, с което установява името си в Азия много преди глобализацията. Подобни начинания се появяват в Африка и Близкия изток.

Предизвикателства

Най-голямото предизвикателство за производителя на бира се оказват двете световни войни, когато веригите на доставки са прекъснати. По време на Голямата депресия компанията вече е в ръцете на сина на Джерард - Хенри Пиер Хайнекен, който продължава да работи за разрастване на марката в чужбина.

Източник: iStock

Когато през 1933 година се появява слух, че Сухият режим е към края си, "Heineken" изпраща кораб, натоварен с бира към Ню Йорк. Макар да се смята за голям риск, в крайна сметка той се оказва оправдан. Нидерландската бира пристига в правилния момент и се оказва първата вносна бира в страната, разказва компанията.

Най-голямото предимство на компанията тогава се оказват именно местните партньорства. Така през 1968 г. "Heineken" купува друга известна марка бира - "Amstel". Печеливша стратегия е и запазването на оригиналната рецепта и разпознаваемата опаковка.

По света и в България

В момента "Heineken" е втората по големина пивоварна в света, която оперира в повече от 70 страни и продава продуктите си в над 190. През 2024 г. отчита приходи от около 36 милиарда евро, като печалбите се повишават въпреки инфлацията и по-високите разходи за производство.

Същата година алкохолният производител стартира обратно изкупуване на акции на стойност 1,5 милиарда евро, след като печалбите ѝ скочиха с над 8%. В същото време намали ролята си на нестабилните пазари, като през 2023 г. продаде руските си активи на символична стойност от 1 евро.

Присъствието на "Heineken" на българския пазар е свързано до голяма степен със "Загорка". През 2014 година нидерландската марка изкупува дела на Coca-Cola и става мажоритарен собственик на компанията. Така в момента в портфолиото ѝ фигурират продукти като бирите "Загорка", "Ариана", "Birra Moretti", "Amstel", "Столично", "Desperados", "Starobrno" и сайдера "Крадецът на ябълки".

Социална отговорност

Устойчивото потребление е сред основните каузи на компанията от десетилетия. През 1965 година "Heineken" променя модела на бутилките си, като формата им наподобява тухла. Именно такава е и идеята на бранда - да се намалят отпадъците и да се изгради модел на ефективно усвояване на материалите.

В момента тя се ангажира да намали въглеродните емисии в цялата си верига на производство, като използва пивоварни, които се захранват от възобновяема енергия.

Поради тази причина изгражда съоръжение за малц в Южна Африка, което ще произвежда около 100 хиляди тона годишно. Целта е да подкрепи местните фермери и да намали зависимостта си от внос. Подобни ходове едновременно намаляват разходите, изграждат добра репутация и ограничават въздействието върху климата.

Източник: GettyImages

Друга кауза, която припознава, е отговорната консумация на алкохол. Според сайта ѝ компанията отделя поне 10% от медийния си бюджет за кампании, свързани с темата. Една от тях е със световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен. Благодарение на това, Heineken 0.0 е една от най-успешните безалкохолни напитки в световен мащаб. Това е изключително важно за 160-годишната марка заради все по-големия световен интерес към безалкохолните бири.

Едни от най-големите ѝ инвестиции са в спорта (основно във футбол и Формула 1). Така логото на марката присъства на едни от най-значимите спортни събития в света, на които традиционно се консумира бира.