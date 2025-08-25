Броят на германците, които притежават акции, се е увеличил с 44% спрямо преди десетилетие, а активите в борсово търгувани фондове (ETF) са се увеличили с приблизително 200% от 2017 г. насам до 343 милиарда евро, според данни от финансовия сектор, се казва в обширен анализ на Bloomberg.

Германците са сред най-дисциплинираните спестители в света и парите за тях не са проблем. Обаче проблемът беше, че в страна, където белезите от хиперинфлацията все още са дълбоки, апетитът за риск никога не е бил налице и затова собствеността върху акции е останала много малка част от нивата, наблюдавани в други развити страни.

Но сега, когато германският фондов пазар отбелязва бум за трета поредна година, натрупвайки печалби от над 20% през 2025 г., изглежда, че тенденцията най-накрая се обръща. Повече от 3 милиона германци са започнали да инвестират в акции от 2022 г. насам, което е най-голямото увеличение в Европа след Великобритания, установи проучване на BlackRock Inc.

Броят на германците, които притежават акции, е близо до 20-годишен връх, като около 12 милиона германци са имали експозиция към акции през 2024 г.

Много е заложено на карта за най-голямата европейска икономика. Добрата доходност от акциите би позволила на германските домакинства да смекчат намаляването на доходите си при пенсионирането през следващите десетилетия, което е основен проблем в едно бързо застаряващо общество. Освен това, един оживен капиталов пазар би помогнал за решаването на проблем, който преследва всяка страна в Европа от години - недостигът на поемащи риск инвеститори, готови да наливат пари в следващата "гореща" компания и по този начин да дадат траен тласък на икономика, която е в бездействие.

"Освобождаването на възможностите за инвестиции "на дребно" е един от "ключовете" за съживяване на германската икономика", каза Арун Сай, старши стратег за множество активи в Pictet Asset Management. "Това е необходимо, за да се запълни системната празнина във финансирането на стартиращи компании и такива в ранен етап и е от решаващо значение за подхранване на благоприятен цикъл на капиталовия пазар."

Въпреки целия импулс около акциите сега, навикът за спестяване в пари в брой е труден за промяна за много германци. Домакинствата държат 37% от активите си в банкови, което е почти 4 пъти повече от нивото в САЩ и със 7 процентни пункта от нивото във Франция. Към миналата година, само 20% от финансовите активи на германците са били в акции, в сравнение с 42% в САЩ, показват данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Склонността към спестяване, вместо към инвестиране, има последствия - средното богатство на домакинствата на германците е по-ниско от средното за еврозоната, по данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Този недостиг е голям, защото Германия, както много други държави, трябва да осигури плащанията за постоянно нарастващ брой пенсионери. Пенсионната система на страната, базирана на разходопокривно финансиране, зависи от настоящите работници, които да плащат вноски за настоящите пенсионери, а броят на пенсионерите на един работещ бързо се увеличава. До 2050 г. в Германия ще има почти един пенсионер на всеки двама работещи, според Bruegel, икономическа изследователска група в Брюксел.

Според New Financial, мозъчен тръст, подкрепен от финансовия сектор, ако германските индивидуални инвеститори имаха същото ниво на инвестиции на фондовия пазар като съседна Франция, измерено като процент от икономиката, щеше да има допълнителни 1,1 трилиона евро капитал за финансиране на компании . Стойността на германския фондов пазар е около 2,6 трилиона евро.

Това финансиране би могло да допринесе значително за съживяването на бавно развиващата се германска икономика. Освен това е налице и ефектът на богатството - процъфтяващият пазар може да насърчи гражданите-акционери да увеличат потреблението и разходите.

Макар че това са проблеми за всяка европейска страна, залозите са може би най-високи в Германия, която е преследвана от хронична икономическа стагнация. Deutsche Bank изчислява, че икономиката на страната трябва да расте с 2% годишно, само за да финансира пенсиите и социалните грижи, но смята, че е вероятно да има темп от 0,5% през следващите пет години.