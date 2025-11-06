Инвестициите в алтернативни активи се очаква да достигнат 32 трилиона долара до 2030 г., подпомогнати в голяма степен от растежа сред заможни инвеститори, показва доклад на Preqin, цитиран от CNBC.

Общите активи под управление в алтернативни инвестиции - включително частен капитал, хедж фондове, недвижими имоти, рисков капитал, инфраструктура, природни ресурси и частен кредит, се прогнозира да нараснат с 60% през следващите пет години според фирмата за изследване на частни пазари.

Възстановяването на IPO-тата и сливанията, падащите лихвени проценти и бумът на изкуствения интелект ще стимулират нов цикъл на растеж на частните пазари, пише още в доклада. Активите в частния кредит се очаква да се удвоят до 4,5 трилиона долара до 2030 г.

Въпреки че активността по сделките и изходите започват да нарастват, набирането на средства от институционални инвеститори продължава да пада поради липса на разпределения и лоши резултати в много фондове. Общото набиране на средства за частен капитал се срина от пик от 676 милиарда долара през 2023 г. до под 500 милиарда долара тази година, посочва докладът.

За да захранят следващата вълна на растеж, индустрията на частния капитал залага на заможни инвеститори. Докладът казва, че лица с ултрависоко лично състояние (обикновено дефинирани като инвеститори с 30 милиона долара или повече), семейни офиси и мениджъри на частно богатство ще представляват поне 30% до 40% от капитала на водещите фондове "в бъдещи цикли".

"С институционалното ребалансиране, частното богатство може да действа като алтернативен източник на капитал," казва докладът. "Много по-големи мениджъри очакват удвояване на набрания капитал от частно богатство в краткосрочен план."

Големият въпрос е дали семейните офиси и свръхзаможните също следват институционалните инвеститори към изхода.

Разпределенията на семейните офиси към частен капитал паднаха от 26% от портфейлите им през 2023 г. на 23% през 2025 г., според проучване на Goldman Sachs. Същевременно семейните офиси увеличиха разпределението си към публични акции и се фокусират повече върху директни инвестиции, заобикаляйки фондовете и купувайки дялове в компании директно.

С връщането на сделките, някои проучвания предполагат, че семейните офиси и свръхзаможните инвеститори планират да започнат да инвестират повече. Проучване на BNY Wealth показа, че 55% от анкетираните семейни офиси планират да увеличат разпределението си към фондове за частен капитал през следващите 12 месеца - най-високият процент сред всички класове активи.