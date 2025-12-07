Една от водещите инвестиционни институции в Казахстан и дългогодишен участник във вътрешния капиталов пазар е направила значима инвестиция в... американската верига Domino's Pizza. Това става ясно от публикуваните на уебсайта на Единния пенсионен фонд на Казахстан данни за консолидирания инвестиционен портфейл. На 9 октомври 2025 г. Halyk Finance е придобила акции на стойност 157 милиона тенге, което по текущия курс се равнява на около $305 хиляди.

Инвестицията е част от по-широката стратегия за диверсификация на пенсионните активи в международни инструменти, която през последните години се оформя като ключова тенденция в управлението на средствата на казахстанските осигурители. Изборът на Domino's Pizza, твърдят експерти, не е случаен: компанията е глобално разпознаваема марка с устойчив бизнес модел, силна франчайз мрежа и стабилна динамика на приходите.

Основаната през 1960 г. в Ипсиланти, Мичиган Domino's започва като малко семейно предприятие, но за десетилетия се превръща в най-голямата верига пицарии в света по брой обекти и по приходи. Разрастването й се дължи на агресивна франчайз стратегия, въвеждане на стандартизирани процеси за доставка и инвестиции в дигитализация, включително в собствена платформа за онлайн поръчки, която днес е основен канал за продажби.

В момента Domino's оперира чрез хиляди собствени и франчайзинг ресторанти в САЩ и в повече от 80 държави по целия свят.

Източник: iStock

Акциите на компанията се търгуват на Нюйоркската фондова борса на цена $419,63. Последният публикуван финансов отчет - за третото тримесечие на 2025-а, показва ръст на приходите с 6,2% до $1,15 милиарда, като резултатът надхвърля пазарните очаквания. Това потвърждава продължаващото възстановяване на потребителската активност в ресторантьорския сектор и безспорно добрата позиция на Domino's в сегмента за доставки на храна.

Интересен е фактът, че въпреки глобалното присъствие на бранда, в Казахстан към момента няма нито един действащ ресторант Domino's Pizza. Компанията отсъства и от близкия руски пазар, след като през 2023 г. местният франчайз оператор преустанови работа под оригиналната марка и ребрандира бизнеса си.

Предстоят законови промени

На фона на тази инвестиция Казахстан подготвя значително разширяване на възможностите за международно разпределение на пенсионните активи. Агенцията за регулиране и развитие на финансовия пазар (ARDFM) ще въведе от 1 януари 2026 г. нови правила, които позволяват по-голям дял от пенсионните спестявания да бъдат насочвани към активи в чуждестранна валута. Сегашната граница от 60% ще бъде заменена с по-гъвкава структура, обвързана с възрастта на осигурените и хоризонта за постигане на доходност.

За всички осигурени лица ще бъде позволено инвестиране на до 30% от пенсионните активи в чуждестранни инструменти с доходност, измервана за 1-годишен период. За тези, на които предстоят повече от 3 години до пенсия, лимитът ще нарасне до 60% при доходност, изчислена за 36 месеца. Най-високата категория - осигурени лица с повече от 13 години до пенсионна възраст, ще получи възможност да насочва до 80% от средствата си към активи в чужда валута, като доходността ще се измерва за период от 60 месеца.

Тези промени са от особено значение, като се има предвид размерът на пенсионните спестявания в страната. Към 1 ноември обемът им надхвърля 25,8 трилиона тенге, или приблизително $50,3 милиарда, което представлява увеличение от 19,8% спрямо предходната година.

Това се очаква да даде по-широк спектър от възможности за управление на този значителен ресурс, включително чрез участие в наглед ексцентрични, но всъщност доста логични международни компании като Domino's Pizza.