Казахстан отбеляза 28-ата годишнина на националната си валута, тенге, тази година. По този случай Националната банка представи поредна, нова серия банкноти. През цялата си история тенгето, оказва се, е претърпяло множество редизайни и според наблюдатели тези актуализации се случват твърде често.

В интервю за вестник "Жас Алаш", Хайрула Габжалилов, един от дизайнерите на първите банкноти тенге, заяви, че според него честите промени служат като средство за кражба и корупционна злоупотреба с публични средства.

Ентусиазмът на началото

Когато националната валута на Казахстан влезе в обращение на 15 ноември 1993 година, вълнението на обществеността от притежаването на новото тенге изглеждаше безгранично, пише изданието. Днес обаче тенгето значително се е обезценило. На този фон, националната банка многократно актуализира дизайна на валутата - практика, която според Габжалилов е отишла твърде далеч.

Първата серия банкноти включва 7 купюри: 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. С нарастването на инфлацията се въвеждат все по-големи банкноти - 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.

20 години след влизането на тенгето в обращение, твърди дизайнерът, тогавашният председател на Националната банка Ануар Сайденов премахнал изображенията на известните казахстански владетели Абълхайр хан и Абайлай хан, както и на уважавания поет Абай. Заменя ги с карта на Казахстан и отпечатък ...от дланта на президента Нурсултан Назарбаев.

Габжалилов разкрива, че дори е предложил да препроектира тенгето безплатно. Той критикува по-късни мотиви, в това число гълъб като символ на мира и чайка, летяща над морето.

"Няма такова нещо като гълъб като символ сред тюркските народи. Имаме вълк, орел, ловно куче - символи на бойния дух. И какво общо имат морето и чайката с нас?", чуди се експертът.

Схема за разхищение и злоупотреби?

Националната банка заявява, че последната й серия банкноти е предназначена да почете културното наследство на Казахстан. Габжалилов обаче представя различна гледна точка. Според него се е създала "традиция" всеки нов председател на Националната банка да остава в историята чрез личен отпечатък върху валутата, като издава банкноти със собствения си подпис.

"Те с удоволствие изтеглят банкноти, подписани от предишни председатели, и ги заменят с нови", коментира още той.

"Това означава прахосване на държавните пари."

Габжалилов твърди, че издаването на нови банкноти е свързано с корупция. Според него производството на възпоменателни банкноти за различни тържества и пускането им в обращение. Това, категоричен е дизайнерът, добавя ненужни разходи в момент когато правителството се справя с бюджетен дефицит и повишава данъците.