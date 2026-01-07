Инфлацията в Казахстан остава висока, но страната е успяла да избегне значително по-негативен сценарий благодарение на координирани действия между правителството и финансовите регулатори, показват окончателните данни за 2025 година. Това заяви зам.-председателят на УС на АД "Институт за икономически изследвания" Ердилда Таутенов пред kapital.kz.

По данни на Бюрото за национална статистика, годишната инфлация в страната е достигнала 12,3%. Най-силен остава ценовият натиск при храните, докато услугите продължават да отразяват натрупаните разходи в икономиката. Според Таутенов обаче настоящото равнище не е резултат от провал на икономическата политика, а по-скоро на "овладяване на комбинация от външни и вътрешни шокове".

През 2025 г. Казахстан премина към по-координирана макроикономическа политика. Националната банка поддържаше строга парична рамка чрез висока основна лихва, контрол върху ликвидността и предсказуеми сигнали към пазарите, припомни експертът. Правителството се въздържа от мащабно фискално стимулиране, приложи по-плавна тарифна политика и ограничи ръста на потребителското кредитиране.

По оценка на Таутенов, при липса на тези мерки инфлацията е "можела да бъде значително по-висока". Запазването на предишните темпове на кредитиране би повишило инфлацията при нехранителните стоки с 2-3 процентни пункта, тарифен шок би добавил още 1,5-2 пункта, а валутният канал е можел да ускори ръста на цените до 15-17% още в края на годината.

Фактическите данни показват, че тези сценарии са избегнати. Въпреки че инфлацията остава осезаема за домакинствата, тя не е излязла извън контрол. За 2026 г. базовият сценарий предвижда постепенно забавяне на инфлацията до 8-10%, при запазване на строга, но по-гъвкава парична политика и отсъствие на нови външни шокове.