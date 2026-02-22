Макар Revolut да навлезе сериозно на европейския пазар, основна част от трансакциите на българските потребители минават през американските Visa и Mastercard. По данни на ЕЦБ през 2022 година чрез тях са осъществени две трети от всички плащания с карта в еврозоната, а според European Business Magazine двете компании обработват общо близо 24 трилиона долара годишно.

Напрежението, което се установи през последните месеци между САЩ и ЕС заради геополитическите и икономическите конфликти, накара европейските институции да насочат усилия към установяване на по-голяма независимост от компании от трети страни, особено предвид "оттеглянето" на кеша и въвеждането на дигиталния портфейл. Така на втори февруари няколко европейски доставчици на платежни услуги (PSP) подписаха Меморандум за разбирателство за изграждане на оперативно съвместима платежна система в целия ЕС и други паетньори.

Защо това е важно?

PSP компаниите са третата страна във всяка транзакция, която потребителите правят от личната си сметка, като осъществяват връзка между банките и търговеца, обяснява TLDR News EU. Те предоставят онлайн портали за плащане, мерки за сигурност, защита от измами, спазване на разпоредбите и други услуги, включително обмяна на валута.

Целта на това сътрудничество е да се създаде централен орган, който да изгради техническите основи, да започне въвеждането на трансгранични плащания и да се разшири до електронна търговия и транзакции в точката на продажба. Според експертите Европа вече разполага с инфраструктурата и мащаба за изграждане на подобна суверенна система.

Източник: iStock

На този етап страните, подписали меморандума, са испанската BISM, италианската Bancomat, португалската CIBS, норвежкият VIPS и Паневропейската инициатива за европейски плащания (EPI). Интерес обаче проявяват и полският Blick, гръцкият Dias, както и британски компании, които отбелязват, че през 2025 година 95% от картовите транзакции във Великобритания са обработени чрез Mastercard и Visa .

"Да, имаме хубави национални активи като местни картови схеми... но нямаме нищо трансгранично", каза Мартина Ваймерт - главен изпълнителен директор на EPI - консорциум от 16 европейски банки и компании за финансови услуги.

Оказва се обаче, че някои европейски страни (тринадесет) нямат дори местни алтернативи, а в други - те не са достатъчно силен конкурент на големите чуждестранни компании. Въпреки това, държавите със съществуващи доставчици ще могат да се присъединят директно, докато тези без такива могат да приемат един от участващите в проекта.

Източник: iStock

Първата стъпка от плана на EPI е предприета през 2024 година с пускането в експлоатация на Wero - европейска алтернатива на Apple Pay, разказва Financial Times. От организацията твърдят, че то има над 48,5 милиона потребители в Белгия, Франция и Германия и планират разширяване до онлайн и плащания в магазини до 2027 г.

Предизвикателства

Идеята на организацията не е нова, но трудностите, пред които е изправена, са забавили реализирането ѝ. Една от тях е мащабирането, породено от различия в общите стандарти в еврозоната.

Разногласията на европейските лидери и САЩ по ключови въпроси обаче подейства като мотивация за реализирането на проекта. Притесненията се засилват и след изтеглянето на двата големи доставчика от Русия след нахлуването ѝ в Украйна. Във времена на подобно политическо напрежение рискът от умишлено саботиране на услугите не е изключен, а споровете около статута на Гренландия показаха, че Доналд Тръмп няма ограничения в това отношение.

"Дълбоката интеграция създаде зависимости, с които можеше да се злоупотреби, когато не всички партньори бяха съюзници. Взаимозависимостта, някога разглеждана като източник на взаимно ограничение, се превърна в източник на лостове и контрол", изрази притесненията си Марио Драги - бивш президент на ЕЦБ.

Източник: iStock Images

Освен риска от умишлени смущения в системата, експертите посочват като минус на статуквото и печалбите на американските компании от таксите за обработка, които достигат милиарди евро годишно само от европейски потребители. Особен ефект оказва върху по-малките предприятия, които се оплакват, че разходите, свързани с обработката на плащанията, са като скрит данък върху търговията - те са неизбежни и могат да бъдат увеличени от доставчиците без основание.

Миналата година Visa е обработила 257,5 милиарда транзакции в световен мащаб на стойност 14,2 трилиона долара, а според данните от 2024 г. Mastercard има 160 милиарда транзакции за 9,8 трилиона долара, съобщава Anadolu Agency.

Друг проблем, пред който се изправя идеята, е устойчивото налагане на пазара. Така нареченият "мрежови ефект" подтиква потребителите да използват Visa и Mastercard, защото са водещи доставчици на пазара, което ги прави удобни.

Идеята на европейските компании е участващите услуги да използват споделено лого на услугата, което да действа като етикет "произведено в Европа", насърчавайки потребителите да избират европейски доставчици пред американските.

Очаква се мрежата да обхваща първоначално 130 милиона потребители в 13 европейски държави (около 72% от общото население на ЕС и Норвегия). Според настоящата информация, потребителите ще могат да използват досегашните си приложения за плащане.