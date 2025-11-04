Evrotrust, българската национална схема за електронна идентификация, e привлякла 6,6 милиона евро финансиране от европейския фонд 3TS Capital Partners. Средствата ще бъдат насочени към разработването и внедряването на Европейския портфейл за цифрова самоличност в България - проект, който ще позволи на гражданите да използват електронно личната си карта, шофьорската книжка, дипломите и други официални документи.

Портфейлът ще има същата правна сила като физическите документи и ще може да се използва както в публичния, така и в частния сектор. До края на 2026 г. всяка държава членка на ЕС трябва да осигури поне едно такова решение, а от март 2027 г. администрациите и регулираните услуги - включително банки, телекомуникационни компании и здравни институции - ще трябва да го приемат, съгласно регламента eIDAS 2.0.

"Европейският портфейл за цифрова самоличност е най-сериозната стъпка към единен дигитален пазар от създаването на Европейския съюз досега. Нашата роля е да преведем регулаторната рамка на езика на реалните потребители, да я превърнем в услуги, които работят за секунди и не изискват технически знания", коментира за Money.bg изпълнителният директор на Evrotrust Константин Безуханов.

Компанията планира до 2026 г. да обогати продуктите си с нови функционалности - като възможност за селективно разкриване на данни, използване на услугите офлайн и интеграция на квалифициран електронен подпис. След това ще започне сертифициране на платформата по новите европейски изисквания и свързването ѝ с държавни и частни системи. За целта е предвидено разширяване на екипа, който към момента наброява около 90 души.

"Цифровата идентичност се превръща в гръбнака на европейската дигитална инфраструктура. Благодарение на технологията и иновациите си, Evrotrust се утвърждава като регионален лидер, а ние сме развълнувани да подкрепим следващия етап от развитието им", посочва Пекка Мяки, управляващ партньор в 3TS Capital Partners.

По данни на Европейската комисия, целта е до 2030 г. 80% от гражданите на ЕС да използват дигитален портфейл за самоличност. Очаква се и пазарът на електронни подписи на континента да се разрасне десетократно - от 2,3 млрд. евро през 2025 г. до над 23 млрд. евро през 2032 г., което подчертава потенциала на сектора, в който Evrotrust развива дейността си.