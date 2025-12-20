Обемът на добива на въглища в световен мащаб през 2025 г. се очаква да бъде подобен на нивата от 2024 г., сочат предварителните данни в доклада на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

"Световният добив на въглища през 2025 г. се прогнозира на нивото на историческия максимум, достигнат през 2024 година. През първата половина на 2025 г. добивът на въглища в Китай се е увеличил с 6% в сравнение със същия период на 2024 г.", се казва в доклада.

МАЕ очаква добивът на въглища в Китай през 2025 г. да нарасне с 1% спрямо предходната година. В Индия ръстът на добива на въглища, наблюдаван през последните години, ще се забави. В Индонезия добивът на въглища ще намалее за първи път от началото на пандемията от Covid. В САЩ добивcj на въглища ще се увеличи поради вътрешното търсене.

"Предвид значителните запаси от въглища в повечето региони в света и слабото търсене в света като цяло, прогнозираме, че световният добив на въглища до 2030 г. ще намалее малко", посочват от Международната агенция по енергетика.

По конкретно, в САЩ потреблението на въглища се е увеличило на фона на по-високите цени на природния газ и след подписването от президента Доналд Тръмп на укази за запазване на въглищни електроцентрали, предвидени по-рано за извеждане от експлоатация, както и за стимулиране на производството на въглища.

В Китай, която страна е най-големият потребител на въглища в света, потреблението като цяло остава непроменено през 2025 г. и се очаква да отбележи лек спад до 2030 г., с разширяването на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници. "Китай, който консумира с около 30 на сто повече въглища от останалата част на света взета заедно, остава основният двигател на глобалните тенденции в сектора на въглищата".

Източник: iStock

В доклада на МАЕ обаче се посочва, че по-бързият ръст на потреблението на електроенергия или по-бавното навлизане на възобновяемите източници, биха могли да изтласкат глобалното търсене на въглища над текущите прогнози.

Резкият спад на добива на въглища в ЕС се забавя през 2025 г., но дългосрочната низходяща тенденция се запазва, смятат от МАЕ.

Цените на въглищата

Цените на въглищата в световен мащаб след 2021 г. остават на сравнително ниски нива. Те обаче биха могли да се възстановят през следващите три години до благоприятните нива - за въгледобивните компании и търговците - от втората половина на 2010-те. Това показват анализите в доклад на NEFT Research, озаглавен "Криза във въгледобивната промишленост. Изход има".

Макар че да се посочва точен срок и график за възстановяването на цените на въглищата е преждевременно, експертите смятат, че низходящата тенденция може да се обърне в рамките на година и половина до три години, пише РБК.

Освен това, през този период се очаква да напуснат пазара "най-малко ефективните" производители (тези, чиито производствени разходи надвишават продажната им цена) - които са предимно в ЮАР, Съединените щати и Австралия - което ще повиши средните цени.

При този сценарий, средната цена на твърдото гориво в световен мащаб може да нарасне с 5-7% до 2027 г. Към средата на септември тази година, цената за тон за въглища за електроцентралите, в зависимост от пристанището на товарене, варира от 70 до 83 долара за тон. За сравнение, в края на 2018 г. и началото на 2019 г., по данни на Argus, цените на по-висококалоричните въглища от пристанище, надхвърляха 110 долара за тон.