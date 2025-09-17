В село Мъзгош, на около 15-на километра от сръбския Димитровград, се планира откриването на мина и за добив на въглища. Подробният регулационен план за находището, който е отворен за обществено разглеждане до 7 октомври, обхваща 21,9 хектара и почти 200 парцела, които са предимно ниви, ливади, овощни градини и пасища, съобщава eKapija.

Изготвянето на този план е одобрен от Общинския съвет на Димитровград през 2024-а година.

Зоната на мината включва съществуващите, проверени запаси от въглища в находище Кутучи. Те обхващат източната част на въглищния басейн Мъзгош и се простират на изток от селото чак до държавната граница с България, върху площ от 554 871 м2.

От общо 21,9 хектара близо 12 хектара ще бъдат определени за експлоатация, четири хектара за депото и пет хектара за защитна зеленина. Предвидени са и мерки, които инвеститорът трябва да предприеме, за да защити околната среда и живота на жителите.

"Задължение на инвеститора е да извърши анализи на въздействието върху флората и фауната на обекта и непосредствената му околност в съответствие с положението му в рамките на екологичната мрежа, както и въздействието върху подземните и повърхностните води, въздуха и всички елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати от откриването на мината", се посочва в изявление на общинските власти.

Отбелязва се също, че по време на експлоатацията ще се полагат грижи за отводняване на мината, което ще предотврати замърсяването на повърхностните води.

Повече производство на електроенергия от въглища

Тази година Сърбия плавно започна да увеличава производството на електроенергия от въглища на фона на сушата и ниското производство от ВЕЦ. През август Сръбската държавна електроенергийна компания EPS одобри доклад за изпълнението на тригодишния бизнес план за първата половина на 2025-а година. Компанията Elektroprivreda Srbije (EPS) отчете печалба от 27,4 милиарда динара, а нейният поток остана стабилен.

През първата половина на годината бяха извършени по-голямата част от необходимите ремонтни работи за подготовка на електроцентралите за високите летни и зимни пикове на консумацията.

Запасите от въглища бяха поддържани на високо ниво от 1,68 милиона тона, а разходите за външни доставки на въглища бяха с 1,35 милиарда динара по-ниски от планираните, което е значително под нивата от последните три години.