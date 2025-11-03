Опитите на президента Доналд Тръмп да възроди въгледобивната индустрия на Съединените щати се сблъскват с неочаквано препятствие, пишат световните медии. По данни на Администрацията за енергийна информация (EIA), продажбите на американски въглища в чужбина са намалели с 14% от януари до септември 2025 г. спрямо същия период на миналата година.

Основна причина е решението на Китай да прекрати вноса на американски въглища. Това значително се отрази на общия износ, въпреки че азиатският гигант представляваше само около 10% от външните доставки на САЩ.

Търговската война пречи на плановете

Анализатори посочват, че спадът е резултат и от нови мита, наложени по време на продължаващото напрежение между Вашингтон и Пекин. От февруари Китай въведе 15% мито върху американските въглища, а през април - допълнително 34% върху вноса от САЩ, се посочва в последния доклад на EIA.

"Усилията на президента Тръмп да подкрепи въгледобива у дома се подкопават от спадащите продажби в чужбина", коментира Сет Фийстър, анализатор от Института за енергийна икономика и финансов анализ.

Въпреки временните затруднения в износа, администрацията на Тръмп продължава да облекчава регулациите в сектора. През септември Белият дом обяви програма за $625 милиона за насърчаване на производството на електроенергия от въглища, в това число и чрез рестартиране и модернизация на стари въглищни електроцентрали.

"Целта е да запазим осветлението включено, икономиката силна и Америка доминираща в енергетиката", заяви говорителят на Министерството на вътрешните работи Шарлот Тейлър.

Въпреки това последните търгове за концесии на федерални въглищни находища в щатите Монтана, Уайоминг и Юта не успяха да привлекат приемливи оферти.

Производството расте, износът пада

Производството на въглища в САЩ все пак се е увеличило с около 6% през 2025-а главно заради по-високите цени на природния газ. Но това не успява да компенсира спада в продажбите извън страната.

САЩ изнасят около 1/5 от добиваните въглища, като основни купувачи са Индия, Япония, Бразилия, Южна Корея и Холандия. Китай обаче, макар и по-малък "клиент", оказва значително влияние върху общия обем на износа. Това е факт особено в сегмента на металургичните въглища, използвани в производството на стомана. Миналата година те представляваха близо 3/4 от доставките за азиатския пазар.

"Има известен оптимизъм, че при евентуално възстановяване на търговските отношения износът може да се увеличи, но засега няма конкретни признаци за това", посочва анализаторът Анди Блуменфелд от McCloskey by OPIS.