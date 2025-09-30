Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви координиран план за възраждане на въглищната индустрия в САЩ, съобщава NYT.

От 2005 година използването на въглища в страната рязко намалява, изместено от по-евтин природен газ и възобновяеми енергийни източници.

13,1 милиона акра федерална земя ще бъдат предоставени за въглищен добив и ще има намаляване на таксите, които компаниите трябва да плащат.

Енергийното министерство предложи 625 милиона долара за модернизация на съществуващи въглищни централи, които масово се затварят, с цел удължаване на експлоатационния им живот.

Агенцията за опазване на околната среда обяви отмяна на десетки регулации за ограничаване на въглероден диоксид, живак и други замърсители от въглищни централи. Очаквано, това разгневи екоактивистите.

Мрачна реалност

Въпреки усилията, бъдещето на индустрията изглежда несигурно. Ако някога въглищните централи са генерирали почти половината от американското електричество, миналата година те произведоха само 16 процента.

Стотици централи са затворени от средата на 2000-те години, тъй като операторите на комуналните услуги преминаха към природен газ, вятър и слънчева енергия.

През първия мандат на Тръмп около 100 въглищни централи бяха закрити и броят на заетите миньори продължи да пада. Други над 100 теца са обявили планове за пенсиониране до края на втория престой на републиканеца в Белия дом, което прави неговата мисия изключително амбициозна.

Въпреки това растящият интерес към изкуствен интелект и центрове за данни доведе до скок в търсенето на електричество, което подтикна комуналните услуги да запазят отворени над 50 въглищни енергоблока след планираните им дати за закриване.