Каквото и да говори Доналд Тръмп, в САЩ въглищната енергетика неспасяемо е поела към своя залез. Експертите са категорични, че тя е достигнала своя връх в началото на новия век, а през годините до настоящия момент са затворени 6 пъти повече централи, отколкото са били открити - и сега няма нито една в строеж.

Главни "виновници" са все по-евтиният природен газ и навлизането на соларните паркове, които всъщност намират много добра почва за развитие в САЩ.

Сега обаче извадените от експлоатация въглищни тецове имат нов шанс за живот - и то в сферата на чистата енергетика. Екип изследователи от Станфордския университет работи по превръщането им в съоръжения за съхранение на енергия, като се възползва от турбинните лопатки и свързаните с тях генератори на централите, пише OilPrice.com.

Планът включва съхранение на термална енергия, т.е. топлина, в гигантски купчини пръст. "Повечето пръст съдържа естествено термоустойчиви материали като силициев диоксид и алуминиев оксид", пише New Scientist. Промишлени нагреватели в изолираната купчина пръст могат да поддържат температури от около 600° по Целзий.

Когато възобновяемите енергийни източници създадат излишък от енергия, тази допълнителна енергия може да се съхранява като топлина, докато не е необходима в електроразпределителната мрежа. Дойде ли моментът, тя ще се превърне в пара, която завърта старата турбина за производство на електричество.

Подобна концепция - но с пясък, е реализирана в два проекта във Финландия, като те вече осигуряват енергия на огромен брой домакинства.

Използването на такъв тип батерия - с пръст или пясък, има един голям плюс: евтино е, защото не са необходими скъпи клетки с литий и други редкоземни елементи или сложни и опасни инсталации за производство и съхранение на водород.

Друго ключово предимство е, че преназначаването на затворени въглищни централи като центрове за съхранение на енергия може да донесе работни места и данъчни приходи във въглищните райони.

Пазарът за съхранение на енергия се оценява на 198,8 милиарда долара през 2022 година, като се очаква да достигне 329,1 милиарда долара до 2032 година.