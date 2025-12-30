Хърватската петролна и газова компания INA обяви, че ключовият ѝ проект за модернизация на рафинерията в Риека е навлязъл в последната фаза на изпълнение и целият комплекс ще бъде готов за въвеждане в експлоатация през първото тримесечие на 2026-а година, съобщава SeeNews.

Инвестицията, оценена на близо 700 милиона евро, представлява най-голямата единична инвестиция в историята на INA и един от най-значимите индустриални проекти в Хърватия, като повече от половината от работата е извършена от местни изпълнители, съобщават от компанията.

Строителните работи по ключовите системи на новите преработвателни инсталации са завършени и в момента се извършват цялостни инспекции и тестови дейности като условие за горещо въвеждане в експлоатация и пълна оперативна готовност.

Проектът включва изграждането на инсталация за забавено коксуване, модернизация на съществуващите инсталации, както и разработването на ново пристанище, силози за съхранение, затворена система за обработка и транспортиране на кокс и нова подстанция с висок капацитет - най-голямата в страната - осигуряваща надеждно и сигурно електрозахранване за новото съоръжение.

След като новата инсталация за забавено коксуване бъде пусната в експлоатация, INA ще увеличи производството на дизел с до 30%, или 400 000 тона годишно, и ще увеличи производството на други висококачествени дестилати. Капацитетът за преработка на суров петрол ще се увеличи от малко над 3,0 милиона тона годишно до около 4,0 милиона тона през 2027 г., когато новият агрегат достигне пълния си капацитет.

Източник: iStock

Новото съоръжение ще наеме 60 служители, включително инженери и оператори на смени. То ще допринесе значително за надеждното и непрекъснато снабдяване, като същевременно значително ще намали нуждата от внос на петролни продукти, предимно дизел, особено през туристическия сезон, когато търсенето е пиково, добави INA.

Освен това, производственият процес ще елиминира необходимостта от внос на вакуумен газьол, който на европейския пазар е предимно с руски произход. Това допълнително засилва енергийната сигурност, намалява зависимостта от вносни суровини и повишава цялостната устойчивост на системата, обясни INA.

Компанията е част от унгарската енергийна група MOL.