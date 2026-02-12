Полските компании все по-често се появяват сред купувачите на активи в Западна Европа, като Германия се очертава като основна цел. Данни на Bloomberg показват, че през миналата година фирми от Полша са обявили рекордни 22 придобивания в региона. 9 от тях са в Германия и обхващат сектори като автомобилостроене, ИТ и хранителна индустрия.

Тенденцията съвпада с превръщането на Полша в икономика с БВП около $1 трилион, но реалното изравняване със западните пазари остава далеч, пише още изданието. Брутният вътрешен продукт на глава от населението в страната е около 2 пъти по-нисък от германския, макар разликата да се свива спрямо периода на присъединяването към ЕС.

Един от най-големите примери е сделката на Wirtualna Polska Holding SA, която придоби германската туристическа платформа Invia Group за €240 милиона. За компанията това е символично навлизане на силно конкурентен пазар, където утвърдените местни играчи разполагат със значително по-дълбоки финансови ресурси.

Част от експанзията се обяснява и със забавянето на германската икономика, което отваря възможности за покупки, особено в индустрии под натиск от високи енергийни разходи и слабо търсене. В същото време Полша започва да губи някои от традиционните си предимства - заплатите растат бързо, а икономиката е сред най-изложените в Европа на рискове от автоматизация в ИТ и аутсорсинг сектора.

Политическата нестабилност и вътрешните противоречия също остават фактор, който ограничава дългосрочната предвидимост. Въпреки това икономическите показатели са в полза на Варшава - полската икономика нарасна с 3,6% през миналата година, докато германската отчете едва 0,2% ръст.

Засега експанзията изглежда по-скоро внимателна и опортюнистична, отколкото началото на масова офанзива. Самите полски мениджъри признават, че става дума за "забиване на знаме", а не за изместване на германския бизнес.