Недостигът на жилища в Германия достигна критичната си точка. Това става ясно от ново проучване на Pestel Institut, цитирано от Spiegel. Лошата новина е, че към момента решение за кризата няма. Според анализа недостигът вече се превръща в сериозна спирачка за икономическото развитие на страната.

Данните показват, че до края на 2024 г. в най-голямата европейска икономика вече са липсвали около 1,4 милиона жилища. За съжаление в близките години ситуацията няма да се промени съществено, защото се очаква годишно да бъдат изграждани едва около 200 000 нови жилища, което е приблизително наполовина от реалните потребности.

В момента най-силно засегнати са младите хора до 25 години, възрастните и хората с увреждания, чиито доходи не позволяват да посрещнат нарастващите наеми. Според експертните прогнози проблемът ще се задълбочава и през следващите години.

От Германския съюз на наемателите, заедно със синдикати и браншови организации, настояват за пакт между федералното правителство и провинциите за ускорено жилищно строителство, което да бъде с акцент върху социалните жилища. Според проучванията през следващите години ще са необходими най-малко два милиона социални жилища.

Къде недостигът е най-голям?

В абсолютни стойности най-голям недостиг се отчита в Северен Рейн-Вестфалия - около 376 хил. жилища, и в Бавария - 233 000 жилища. Като цяло проблемът е по-остър в западните федерални провинции, докато в източната част на страната предлагането е сравнително по-добро, което според Pestel се дължи на по-силната общинска и кооперативна жилищна политика.

Същевременно в Германия има наличие на голям брой празни жилища. Те са обаче основно в селските райони и тяхното повторно въвеждане на пазара не може да компенсира недостига в големите градове.