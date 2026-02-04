Турският банков регулатор преразглежда лимитите за ипотечно кредитиране, съобщават местните медии. Експертите в сектора твърдят, че това е опит да се направи жилищата по-достъпни за домакинствата със средни доходи и да се съживи търсенето на пазара на жилищни имоти с нисък и среден клас.

Агенцията за банково регулиране и надзор (BDDK) обяви, че е актуализирала съотношенията заем/стойност (LTV) за жилищни кредити, премахвайки разграничението между нови и употребявани жилища и увеличавайки лимитите за заеми, особено за имоти с цена под 7 милиона турски лири (160 000 щатски долара), пише Daily Sabah.

Промените също така премахват дългогодишното неблагоприятно положение, пред което са изправени купувачите на стари жилища, където разрешените коефициенти на ипотека са били определени по-ниски, отколкото за новопостроени имоти.

Представители на индустрията определиха решението като "разхлабваща стъпка", насочена към улесняване на достъпа до жилища на фона на високите цени и повишените разходи по заеми.

По-високи коефициенти на заеми за вторичния жилищен пазар

Съгласно новите правила, лимитите за ипотеки за вторичния пазар на жилища са значително облекчени, което позволява на кредитополучателите да финансират по-голям дял от покупната цена. Преди това купувачите на тези имоти с цена между 2 и 5 милиона турски лири можеха да вземат заем до 60% от стойността на имота. Съгласно ревизирания регламент това съотношение е повишено до 90%.

"От дълго време високите цени на жилищата и високите лихви по ипотеките правят достъпа до жилище изключително труден. С този регламент можем да кажем, че властите се опитват да улеснят донякъде притежаването на жилище, особено за групата със средни доходи", коментира Макбуле Йонел Мая, генерален мениджър на TSKB Real Estate Valuation.

Експертът добавя, че промените са "знак за облекчаване".

"Преди беше почти невъзможно да се получи ипотека за жилища с цена над 10 милиона турски лири. Сега купувачите ще могат да вземат назаем до 50% от стойността на имотите с цена между 10 и 20 милиона турски лири. В този смисъл можем да говорим за облекчаване на условията."

Източник: iStock

По-строги ограничения за луксозния сегмент

И докато условията за отпускане на заеми се разхлабватза жилища от по-нисък и среден клас, ограниченията бяха затегнати за имоти от по-висок клас.

За новопостроени жилища на стойност 20 милиона турски лири и повече, максималното съотношение на ипотека беше намалено от 60% на 40%. BDDK заяви, че промените са въведени, за да се гарантира "ефективно използване на финансовите ресурси по начин, който подкрепя групите с по-ниски доходи".

Продажбите на ипотеки остават ниски

Покачващите се лихвени проценти, затягането на регулаторните мерки и по-широките усилия на икономическите политици от средата на 2023 г. за охлаждане на вътрешното търсене доведоха до рязък спад в продажбите на ипотечни жилища през последните години. Според данни на Турския статистически институт (TurkStat), делът на продажбите на жилища, обезпечени с ипотека, в общия брой жилищни сделки е спаднал до 14% до края на 2025 г., в сравнение с 19% в края на 2022 г.

Въздействието зависи от лихвените проценти

Последното облекчаване може да стимулира търсенето, особено в големите метрополни райони, където достъпността остава ключово предизвикателство. Цените на жилищата в момента се покачват под инфлацията.

"В период, когато цените са относително стабилни, подобряването на съотношението заем-стойност може да намери отговор от страна на купувача. Наемите са високи и много хора предпочитат да си купят жилище, в което да живеят, вместо да продължат да наемат", обяснява генералният мениджър на TSKB Real Estate Valuation.

И предупреждава, че ефективността на мярката ще зависи до голяма степен от разходите по заеми.

"Следващата критична фаза са лихвените проценти по ипотеките", каза тя. "Централната банка намалява лихвените проценти. Ако тези намаления се отразят в лихвените проценти по заемите, регулацията ще има много по-силно въздействие."

Централната банка на Република Турция (CBRT) намали лихвения си процент със 100 базисни пункта през януари до 37%, удължавайки цикъла си на облекчаване. Когато лихвените проценти са били по-ниски, продажбите на ипотеки са представлявали около 30% от общите сделки с жилища.

С тази регулация настоящият дял от 14% ще се увеличи, но няма да се върне до 30%. В най-добрия случай може да се повиши до 20%. Защото лихвените проценти остават високи. Според данните на TurkStat, продажбите на ипотекирани жилища достигнаха пик през 2013 г., когато те представляваха 40% от общия брой сделки.

Спестяванията могат да се насочат към имоти

Средните месечни лихвени проценти по 10-годишните жилищни кредити в момента са около 2,69%-2,79%, според пазарните данни. Според финансистите, скорошните печалби от златото и лихвите по депозитите биха могли да подкрепят търсенето на жилища.

По-голямата част от хората искат да притежават жилища, показват проучванията. Същевременно цените на жилищата в момента не се покачват толкова бързо, колкото инфлацията, така че домакинствата може да предпочетат да реализират печалбите си от злато или депозити в недвижими имоти.