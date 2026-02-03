Германия отчита най-голямата си реколта от картофи от 25 години насам. Толкова обилна, че част от продукцията се продава на символични цени или се раздава безплатно. В Берлин това вече се превърна в масова кампания, зад която стои фермер от района на Лайпциг.

Около 4000 тона излишни картофи са разпределени на близо 100 места в германската столица - чрез банки за храна, училища, центрове за бездомни и дори зоологическата градина. Първият камион с 22 тона е пристигнал в средата на януари, а в акцията са се включили стотици доброволци.

Първоначално се предвиждаше ограничение от 5 км на човек, но на практика контролът се оказа труден. "Някои хора дойдоха с пазарски колички, но атмосферата беше приятелска", разказва участник в инициативата пред британския Telegraph.

Част от реколтата е използвана и за хуманитарни цели - 2 камиона с картофи са изпратени в Украйна, съобщава пък германското онлайн издание it-boltwise. Въпреки положителния обществен отзвук, фермери предупреждават, че свръхпредлагането може допълнително да натисне надолу цените.

По официални данни реколтата през 2025-а достига 13,9 милиона тона, при годишно потребление от над 60 килограма на човек. Обработваемата площ е нараснала с 6,7% до 301 000 хектара - най-високото ниво от началото на хилядолетието. Средният добив е около 44 тона на хектар, над многогодишната средна стойност.

Рекордният резултат вече се отразява на пазара - производителските цени са с около 1/3 по-ниски спрямо предходната година, а потребителите плащат средно 15% по-малко за картофи в супермаркетите.