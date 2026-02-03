Китайската автомобилна компания Martinger Industrial Technology (Tianjin) проучва българския пазар с намерението да инвестира у нас. Това обявиха от Българската търговско-промишлена палата, след проведена среща между заместник-председателят на БТПП Васил Тодоров разговаря и изпълнителния директор на китайския производител Ли Юан. На срещата е присъствал и изпълнителният директор на Аутомотив Клъстер България - арх. Любомир Станиславов.

Китайското дружество работи в сферата на автомобилната индустрия от 28 година. В момента компанията проучва възможностите на България с идеята за навлизане на китайски електрически автобуси и оборудване за тях.

Източник: iStock

Както Money.bg писа през януари, в момента по пътищата на България се движат автобуски на една друга китайска компания, а именно Yutong Bus. Техните возила са ключова част от обществения транспорт в София и други български градове.

В София китайските автобуси Yutong станаха основна част от градския транспорт през последните години. Столичната община закупи общо 110 дизелови автобуса Yutong през 2014-2016 година. През октомври 2018 година в София пристигнаха първите 20 електробуса Yutong E12 LF, а през 2019 година бяха доставени още 22 автобуса на природен газ от същата марка.

По информация на Daily Mail и London Evening Standard, стотици съвременни китайски електрически автобуси, експлоатирани на няколко континента, могат да бъдат дистанционно изключени от Китай чрез вградена "задна вратичка" в системите им. Оказа се, че скандалът засяга Yutong Bus, които през последните години са най-големият износител на автобуси в света.

Оказва се, че всеки от возилата Yutong е оборудван с недокументирана вградена SIM карта. Тя официално е за софтуерни актуализации, но тази технология потенциално може да се използва от производителя за дистанционна намеса в работата на превозното средство. Добрата новина е, че до момента проблеми не е имало.