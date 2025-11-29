Африка - бедност и мечти. Някои от жителите на континента виждат образованието като възможност за спасение, други - като шанс за промяна. Именно това вдъхновява няколко студенти от Makerere University и техния преподавател да разработят първия автомобил в Уганда.

KMC

Макар идеята за машината да се появява още през 2007 година в съвместен проект на университета с MIT, същинската работа по превозните средства завършва чак през 2011 година. Основна пречка за младите инженери се явява финансирането. След като представят електромобила Kiira на правителството, то решава да инвестира средства в създаването на завод под съвместното ръководство на университета и държавата, разказва DW.

През 2014 година екипът завършва първия си 4-местен бензинов луксозен автомобил, а през 2016 г. - електрическия автобус Kayoola, който се задвижва от слънчева енергия.

Kiira Motors Corporation (KMC) е обявена официално за държавно предприятие чак през 2018 година. То се финансира от страна на правителството по Програмата за наука, технологии и иновации. Така собствеността ѝ се разпределя между държавата (с дял от 96%) и Makerere University (4%).

Източник: YouTube, DW

Разпространение

Днес портфолиото на KMC включва автобуси за градска мобилност, такива за пътуване на по-дълги разстояния и дори електрически зарядни станции. Част от превозните средства са задвижвани от ток, а други - от дизел. Целта на основателите на KMC да произвеждат устойчив и възможно най-екосъобразен транспорт за Африка.

Голяма част от моделите са оборудвани с камери за наблюдение, информационно-развлекателна система, интернет, софтуер за електронно издаване на билети и безкасово плащане.

Миналата година компанията представи шест нови модела автобуси. Важен момент е пускането на продуктите ѝ на пазара в Танзания. Други африкански страни като Южна Африка и Нигерия също са направили поръчки.

Източник: KMC

Миналата седмица компанията стартира рекламна кампания под мотото "Произведено в Уганда: Голяма трансафриканска електрическа експедиция". В продължение на един месец най-новият модел Kayoola Electric Coach ще измине 13 хиляди километра през шест африкански държави: Уганда, Танзания, Замбия, Ботсвана, Есватини и Южна Африка, за да популяризира местното производство и да навлезе на нови пазари.

Разбира се, не всички части се правят в Африка - някои се внасят от други страни. Въпреки това, откриването на завода доближава страната до превръщането ѝ в независима индустриална сила и осигурява повече работни места - над 2000 директни и 12 хиляди индиректни.

Променя не само икономиката, но и мисленето

Освен внедряване на електрическите технологии в живота на угандците, правителството на страната цели отправяне на послание за стремеж към устойчиво потребление и екологичен начин на живот.

Друг социален фактор е наемането на жени-инженери в професия, която е доминирана предимно от мъже. Компанията се опитва да балансира броя на работниците от двата пола, както и тяхното обективно заплащане.

"KMC е място, което наистина приветства всички, стига да имате умения и да сте готови да ги приложите, а също така сте жадни за знания. Тук е наистина конкурентно, защото има много млади, знаещи хора. Но все пак не става въпрос само за съревнование помежду си, а за съвместна работа като екип", разказва Нангози Хилда - един от инженерите в компанията.

Друга мисия на KMC е да подпомогне за развиването на района. Управителите ѝ работят върху установяването на връзки с местни производители на части, като целта им е да развият стабилна програма за локализиране на по-голяма част от производството - около 65% до 2030 г.