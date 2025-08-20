Първата мащабна златна мина в Уганда отвори врати, съобщават специализирани медии. Проектът на стойност $250 милиона е собственост на китайската Wagagai Mining. Реализацията му бележи значителна стъпка към позиционирането на африканската страна като ключов производител и износител на благородния метал.

Разположен в източната област Бусия, проектът включва рафинерия с капацитет да преработва злато до 99,9% чистота.

По време на официалното откриване на мината президентът Йовери Мусевени подчерта значението на добавената стойност за индустрията. "За да се събудим в сектора на минералите, трябва да имаме пълна добавена стойност за всички минерали като злато, литий, калай и други", категоричен бе той.

Заводът вече е в експлоатация и е планиран да преработва 5000 т златна руда дневно, с очаквано годишно производство от около 1,2 т рафинирано злато. Това представлява рязък контраст с вътрешното производство на страната, което през 2023 г. е било едва 0,0042 т.

Приходи с национална мисия

Уганда планира да насочи приходите от износа към развитието на ключови национални активи, включително електроцентрали и жп инфраструктура. В момента страната изгражда железопътна линия на стойност $3,1 милиарда, която би улеснила търговията през Кения.

Източник: iStock

Минералните ресурси на Уганда не се ограничават само до златото. Страната разполага и с мед, кобалт и желязна руда. Според централната банка, износът на злато е донесъл $3,4 милиарда през 2023 г., или около 37% от всички експортни приходи.

Тази сума обаче включва и реекспорт на внесено злато, тъй като добивът досега е бил предимно занаятчийски.

Въпреки ръста, Уганда все още изостава далеч зад най-големия африкански производител - Гана. Тя отчете $11,6 милиарда от злато миналата година.

В подкрепа на сектора през 2022-ра бе приет нов закон за минното дело, който дава право на правителството да придобива 15% безплатен дял във всички минни операции. А през октомври 2024 година бе създадена и държавна минна компания, която ще управлява участията на държавата.