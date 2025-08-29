В най-голямата златна мина в Централна Азия - Кумтор, официално започна подземен добив на руда. Новият етап от развитието на находището бележи значителна промяна за минната индустрия на Киргизстан. Инициативата съчетава икономическа ефективност и по-високи стандарти за опазване на околната среда, подчертават от компанията.

Проектът е планиран със срок на експлоатация от 17 години, а геоложките запаси от 147 тона злато вече са добавени към националния баланс. Преходът към подземен метод на добив ще намали значително изкопаването на стерилна скала и ще допринесе за съхраняването на природните ресурси и ледниците в района, смятат експерти.

Източник: Администрация на президента на Киргизстан

Екологичен и икономически ефект

Подземният добив ще ограничи натоварването върху екосистемата и ще позволи по-устойчиво използване на ресурсите. Очаква се допълнителни приходи да дойдат и от преработката на хвостохранилище с над 100 тона злато, което същевременно ще намали екологичния риск за региона.

В допълнение, Кумтор ще продължи открития добив във вече разработените кариери. Според експертни оценки, животът на находището може да се удължи с още 40-50 години, което ще гарантира дългосрочна стабилност и приходи за държавата.

Финансови резултати и перспективи

От въвеждането на временно външно управление през май 2021 г. до декември 2024 г. приходите на мина Кумтор са достигнали $3,445 милиарда, а нетната печалба - $1,233 милиарда. Само за първата половина на 2025 г. предприятието е отчело 13,3 милиарда сома печалба.

В държавния бюджет за този период са внесени $891,6 милиона под формата на данъци и такси, докато $441 милиона са изплатени като дивиденти. От 2021 до 2024 г. Кумтор е произвел над 54 тона злато, включително 12,5 тона през 2024 г.

Мина Кумтор, която е под държавен контрол от 2021 г. и е част от компанията "Киргизалтин", продължава да бъде сред най-важните икономически активи на своята родина.