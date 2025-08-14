Семейната унгарска компания Salt-Veres Zrt. ще открие модерна солна мина във Валя Флорилор (Valea Florilor), окръг Клуж, след като през 2024 г. спечели концесия за нейната експлоатация. Годишният капацитет на добив се планира да достигне 800 хил. тона. Това количество е достатъчно да покрие почти цялото годишно търсене на сол в Унгария или да осигури нуждите на Словакия, Хърватия и Сърбия взети заедно.

"Целта ни е да достигнем пълен капацитет в рамките на 2-3 години, като първият добив ще започне още през 2026 г.", заяви Мартон Вереш, представител на компанията. По думите му, проектът идва в момент, когато пазарът изпитва сериозен недостиг заради войната в Украйна и затварянето на част от украинските мини.

Това налага близо 2 млн. тона сол годишно да бъдат заместени от други източници.

Мината ще работи по модел на немски предприятия от сектора - с електрически комбайни, автоматизирана система и минимално човешко присъствие. Целият процес, от добива до преработката, ще се извършва под земята, без шумово замърсяване за жителите в района.

Общо около 30-35 души ще управляват операциите на две смени, а енергията ще идва предимно от възобновяеми източници.

Според геоложки оценки, запасите от сол във Валя Флорилор се измерват в стотици милиони тонове, достатъчни за добив в продължение на векове. Издаденият лиценз е за 20 години, с възможност за удължаване на всеки 5.

Любопитен детайл е, че находището е добре познато на румънските геолози още от времето на Николае Чаушеску. През 1980-1981 г. са проведени мащабни проучвания, като още тогава е изградена ключова инфраструктура, включваща електрифицирана двурелсова железопътна линия за транспортиране на солта.

Данните от тези проучвания са от полза за проекта към днешна дата, а логистичната основа, положена преди десетилетия, спестява време и инвестиции.