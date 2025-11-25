Бизнесменът от Орадя Хореа Тудор Вушкан, натрупал състояние от сделки с биткойни, е на крачка от поемане контрола върху ключова туристическа атракция в района на Трансилвания. По-точно, става въпрос за Salina Turda SA - компанията, която управлява едноименната солна мина. Причината е натрупан дълг на кметството на Турда към предприемача в размер на над 9 милиона леи (около €1,81 милиона), пишат местни издания.

В резултат на това съдебен изпълнител е наложил запор върху всички акции на общината в дружеството, което е изцяло публична собственост.

Задължението на местната администрация произтича от дългогодишни спорове с бившия оператор на обществения транспорт в района - Public Transport Company SA Alba Iulia. След серия от окончателни съдебни решения Турда е осъдена да изплати над 30 милиона леи (приблизително €6 милиона). Чрез цесия Вушкан придобива част от тези вземания и става кредитор на общината.

Сумата, която трябва да получи, е 9 089 467 леи (около €1,83 милиона), от които 7 812 367 леи (€1,57 милиона) представляват главницата, а 1 047 614 леи (около €211 хиляди) - неустойки за забава.

Процедурата по принудително изпълнение започва през 2021 година, но е спряна през 2022 г. и подновена през 2024 г. Междувременно Вушкан предявява претенции и към дивидентите, изплатени от Salina Turda SA на кметството за 2023 г., в размер на 2,6 милиона леи (около €523 хиляди).

Съдът в Турда обаче отхвърля искането за валидиране на запора върху тази сума, с аргумент, че подобни приходи в общинския бюджет не могат да бъдат обект на принудително изпълнение.

Бизнесменът обжалва решението пред Трибунала в Клуж.

Кметството успява временно да спре изпълнението върху акциите и до окончателното произнасяне по жалбата контролът върху Salina Turda SA остава в ръцете на общината. Делото е насрочено да приключи на 9 декември 2025 г. Местната администрация твърди, че евентуалната принудителна продажба на акциите би довела до "сериозни, непоправими щети с опустошителни последици" за обществения интерес.

Според нея Salina Turda SA представлява стратегически актив със значимо икономическо, културно и туристическо значение. Евентуална загуба би нарушила финансовата стабилност на общината и икономическия баланс на региона, категорични са от администрацията.

Компанията действително има ключова роля в местната икономика. През 2024 г. тя реализира оборот от 41 милиона леи (около €8,24 милиона) и печалба от 7,9 милиона леи (около €1,59 милиона), след като година по-рано отчете 7,4 милиона леи (€1,49 милиона) нетна печалба. Дружеството осигурява работа на 125 души, а самата солна мина привлича значителен туристически поток - 601 627 посетители през 2023 г. и над 700 000 през 2024 г.

Хореа Тудор Вушкан е добре позната фигура в румънския бизнес. Той основава през 2013 г. първата платформа за търговия с биткойн в страната и днес се самоопределя като сериозен инвеститор с активи за милиони евро. Освен това той демонстрира висок стандарт на живот с луксозни автомобили, лична яхта и частен самолет.

Сегашният спор го поставя в непозната досега позиция, в която той може да придобие контрол върху една от най-значимите туристически атракции в региона.