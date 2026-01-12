Компанията майка на Google - Alphabet, стана четвъртият член на "клуба за 4 трилиона долара", съобщава CNBC. Акциите на Alphabet скочиха с около 1% в днешния понеделник, след като Apple обяви, че е избрала Gemini на Google за основа на своите модели за изкуствен интелект и следващото поколение Siri.

Така Alphabet се присъединява към Nvidia, Microsoft и Apple или казано иначе - малкото компании, които са преминали границата на пазарна оценка от 4 трилиона щатски долара. Както Nvidia, така и Microsoft преминаха този финансов праг за първи път през юли миналата година, докато Apple успя през октомври. Оттогава обаче Apple и Microsoft паднаха доста под въпросната граница.

Влизането на Alphabet в елитния клуб идва след изключително силна за нея 2025-а година. Акциите на компанията поскъпнаха с 65% през годината, което е най-резкия ръст от 2009 г. насам, когато те се удвоиха след финансовата криза.

Големият бизнес възход е свързан най-вече с напредъка в изкуствения интелект и с преодоляването на ключови регулаторни пречки през миналата година. През ноември 2025 г. компанията представи Ironwood - седмото поколение на собствените си тензорни процесори, специализирани AI чипове, които се очертават като алтернатива на продуктите на Nvidia. През декември Google пусна и Gemini 3, който получи много положителни отзиви.

В скорошно съобщение анализатори на Citi определиха именно Google като най-добър избор за интернет в своите прогнози за 2026 г. Анализаторите заявиха, че 70% от клиентите на Google Cloud използват техните продукти с изкуствен интелект, добавяйки, че "Google разполага с чипа, инфраструктурния капацитет и модела на фона на нарастващото търсене".