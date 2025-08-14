Nvidia вече не просто диктува ритъма на технологичните пазари - тя го ускорява до темпове, които доскоро изглеждаха немислими. След като на 9 юли стана първата компания в историята, преминала границата от 4 трилиона долара пазарна капитализация, ѝ бяха нужни едва 30 дни, за да добави още 480 милиарда долара. Това е все едно от нищото да създадеш нов Netflix - и то като страничен ефект от собствения си растеж. Днес Nvidia се оценява на около 4,48 трилиона долара и логичният въпрос е: следващата спирка - 5 трилиона ли е?

Пътят дотук е безпрецедентен. Преди само три години Nvidia струваше под половин трилион. Комбинация от експлозията на изкуствения интелект, рекордни финансови резултати и огромно доверие от страна на инвеститорите катапултира компанията на върха на световната класация по пазарна стойност. Тази трансформация я превърна не само в технологичен лидер, но и в макроикономически фактор - движенията ѝ вече могат да повдигнат или натежат върху целия Nasdaq и S&P 500.

Важно е да се подчертае, че оттук нататък добавянето на трилиони ще бъде по-лесно на процентна база. Осемкратният скок от 500 милиарда до 4 трилиона е изключение, което няма как да се повтори, но ръст от 25% - колкото е нужно за преминаване на 5 трилиона - звучи напълно постижимо в рамките на няколко години, стига машината за печалби да работи на пълни обороти.

Източник: iStock

Тук обаче се крие и рискът. Nvidia се търгува при съотношение цена/печалба от около 58 - ниво, което е далеч над това на повечето ѝ мегакап конкуренти. Microsoft е около 35, Apple около 33, а Alphabet около 28. Днес това е оправдано от темповете на растеж - приходите на Nvidia са скочили с над 120% на годишна база през последните тримесечия - но забави ли се ръстът, оценката може да се свие рязко.

Историята е пълна с примери за подобни корекции: Cisco през 2000 г. беше символът на интернет революцията и най-скъпата компания в света, но след срива на дот-ком балона капитализацията ѝ се сви с над 80%.

Друг ключов фактор са клиентите. В последния си 10-Q отчет за първото тримесечие на фискалната 2026 г., Nvidia признава, че четирима клиенти осигуряват над половината от приходите ѝ - около 54% за тримесечието. Най-вероятно това са Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta - четирите гиганта, които влагат милиарди в изграждане на AI инфраструктура и данни центрове, изцяло задвижвани от чиповете на Nvidia.

За разлика от много други компании с висока концентрация на приходите, тук това е по-скоро предимство: тези клиенти имат безупречни баланси, солидни печалби и свободен паричен поток, което им позволява да увеличават разходите си за AI година след година.

И все пак, тази зависимост е двустранна. Ако "голямата четворка" реши да забави темпото на инвестиции - било заради икономическо забавяне, било заради вътрешни стратегически промени - ефектът върху Nvidia ще бъде незабавен и осезаем. Точно затова инвеститорите, които залагат на нов връх от 5 трилиона, трябва внимателно да следят сигналите, идващи от тези клиенти: коментарите им в отчетите, бюджетите за AI, темпото на внедряване на нови услуги.

Nvidia има и допълнителен кръг от растящи клиенти: Oracle в облачния сегмент, Tesla с автономното шофиране, OpenAI чрез Microsoft Azure. Всички те разчитат на изчислителната мощ на компанията, особено за най-новите техники в AI като т.нар. chain-of-thought reasoning, които увеличават качеството на изхода, но изискват многократно повече ресурси. Това е меч с две остриета - колкото по-сложни стават моделите, толкова повече хардуер се продава, но и толкова по-висок става прагът на инвестиции за клиентите.

От гледна точка на оценките, пазарът днес плаща премия, която рядко се е виждала дори в златните години на растеж на Big Tech. Показателят price-to-sales на Nvidia е около 30, докато средното за S&P 500 е под 3. По CAPE (циклично изгладеното P/E) широкият пазар е близо до исторически върхове, а Nvidia е многократно над това. Такива нива предполагат, че инвеститорите плащат не само за текущите печалби, но и за десетилетия бъдещ растеж, който тепърва трябва да се материализира.

Парадоксът е, че именно успехът на Nvidia може да подготвя почвата за по-трудни времена. Когато един сектор или няколко компании започнат да тежат твърде много в индексите, както днес е случаят с технологиите (топ 7 компании формират над 35% от S&P 500), пазарът става по-уязвим. Историята показва, че след години на свръхдоходности обикновено следват години на под- или отрицателна доходност. През последните две години S&P 500 е скочил с над 20% годишно - двойно над дългосрочната средна доходност от около 10%. Подобно темпо рядко се задържа без корекция.

Какво може да последва? Ако AI икономиката продължи да се развива експоненциално, Nvidia има шанс не само да достигне, но и да надмине 5 трилиона в близките 1-2 години. Но ако цикълът на капиталови разходи в AI се забави, ако регулациите започнат да ограничават експанзията, или ако конкуренцията от AMD, Intel, или дори вътрешните чипове на Amazon и Google започне да изяжда пазарен дял, тогава пътят нагоре ще стане доста по-стръмен.

Инвеститорите, които искат да се възползват от потенциала, но и да се предпазят, могат да мислят в няколко посоки. Едната е диверсификация в рамките на AI екосистемата - не само в хардуера (Nvidia, AMD), но и в софтуера, услугите и компаниите, които ще монетизират AI в реални бизнес модели. Втората е използване на хеджиращи инструменти като put опции или ETF-и с обратно движение спрямо Nasdaq за временно ограничаване на риска при признаци на корекция. Третата - държане на част от капитала в активи с ниска корелация към технологиите: злато, дългосрочни държавни облигации или стабилни дивидентни компании.

Най-важното е осъзнаването, че макар Nvidia днес да е символ на новата икономика, тя остава част от пазар, който диша в цикли. Всяко "непобедимо" възходящо движение в миналото - било то на Cisco през 2000 г., Apple през 2012 г. или Tesla през 2021 г. - е било последвано от период на охлаждане. Разликата между инвеститорите, които запазват печалбите си, и тези, които ги губят, е в дисциплината и готовността да се действа преди еуфорията да се превърне в самодоволство.

Днес Nvidia изглежда непоклатима. Утре тя може да бъде още по-голяма. Но в един момент, пазарът ще поиска доказателство, че AI революцията е не само технологичен, но и устойчив икономически феномен. И когато този момент дойде, ще стане ясно кои инвеститори са готови за него.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.