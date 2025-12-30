Президентът на Аржентина Хавиер Милей постигна в петък важно политическо постижение, след като парламентът одобри бюджета за 2026 г. - първия, изготвен и приет по време на неговия мандат, започнал през декември 2023 г., предава RTVE.

След продължително заседание Сенатът прие проекта, който вече бе получил подкрепа и от Камарата на депутатите, с 46 гласа "за", 25 "против" и един въздържал се. Вотът се превърна в първия голям успех на управляващите в Конгреса, след като през този месец те значително увеличиха представителството си и в двете камари след победата си на парламентарните избори през октомври.

Милей отбеляза одобрението с публикация в X, където сподели снимка на таблото с резултатите от гласуването и я придружи с добре познатия си лозунг: "Да живее свободата, по дяволите". От встъпването си в длъжност президентът управляваше с бюджета за предходната година, който беше удължаван на два пъти.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/d9530HnGt4 — Javier Milei (@JMilei) December 27, 2025

Приетата финансова рамка залага за 2026 г. икономически растеж от 5% и забавяне на годишната инфлация до 10,1% - далеч под отчетените 117,8% през 2024 г. и под натрупаните 27,9% до ноември 2025 г. Предвижда се и валутен курс от 1 423 песо за долар в края на годината, по-нисък от текущите нива.

Бюджетът планира първичен фискален излишък на националния публичен сектор в размер на 1,5% от БВП, при ръст на публичните разходи от 20,6% и увеличение на приходите с 20,8%. В друга своя публикация Милей определи решението като "историческо", подчертавайки, че няма прецедент за одобрен балансиран бюджет от неперонистко управление с подобни показатели. Той сравни ситуацията единствено с бюджета за 2017 г., който обаче е бил с дефицит.

"Аржентина вече има бюджет за 2026 г. Одобрихме го изцяло - с фискален баланс, ред и растеж", заяви сенаторът и бивш министър на сигурността Патрисия Булрич. По думите ѝ това е "първият бюджет с нулев дефицит в историята на страната". Тя допълни, че излишъкът не е временна цел, а правило: "Нулевият дефицит не подлежи на пазарлък - това е червената линия между бъдещето и катастрофата".

Окончателно приетият текст се различава от първоначалното предложение на изпълнителната власт. Макар депутатите да дадоха принципно одобрение на проекта на 18 декември, те отхвърлиха отмяната на закони, приети по-рано през годината, които увеличават финансирането за държавните университети и за хората с увреждания.

По отношение на търсенето бюджетът предвижда ръст на частното потребление от 4,9% - с 5,3 процентни пункта по-малко спрямо 2025 г. Очаква се публичното потребление да се увеличи с 1,2%, което е с 1,4 пункта повече от тази година, както и растеж на инвестициите от 9,4% - с осем пункта под равнището от предходния отчетен период.