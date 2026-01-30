Една голяма АЕЦ би генерирала по-малко ядрени отпадъци в сравнение с няколко малки модулни реактора (SMR), но за сметка на това би имала значително по-високи нужди от вода за охлаждане. Това заяви екологът Игор Радошевич в интервю за сръбското издание "Nova ekonomija danas".

Коментарът му идва по повод изявление на сръбския президент Александър Вучич, че Китай и Япония вече предлагат на Сърбия изграждането на малки модулни ядрени реактори с мощности до 1-1,2 GW в рамките на следващите 5 години. По думите на Радошевич, от екологична гледна точка ядрената енергия би представлявала значително по-чисто решение в сравнение със сегашния енергиен микс на страната, доминиран от изкопаеми горива.

"Въпросът е дали имаме средства за това. Лично аз смятам, че Сърбия разполага с финансов ресурс за изграждането на атомна централа. Ще бъдат похарчени значителни средства за ЕXPO 2027 (бел. ред. световно изложение, което ще се проведе в столицата Белград), което ще продължи само няколко месеца.

Според мен за подобна сума биха могли да се изградят и 2 атомни централи. Дори изграждането на една би могло да има сериозен ефект - както върху енергийната система, така и върху замърсяването на въздуха", посочи екологът.

Той допълни, че при подобен сценарий, по негови оценки, в дългосрочен план биха могли да бъдат предотвратени хиляди преждевременни смъртни случаи, свързани със замърсяването на въздуха. Мащаб, който той илюстрира с населението на град с размерите на Ниш в рамките на десетилетие.

Според Радошевич, от финансова и икономическа гледна точка изграждането на една голяма атомна електроцентрала би било по-изгодно в дългосрочен план. В същото време той призна, че малките модулни реактори имат предимството да бъдат инсталирани и въведени в експлоатация значително по-бързо.

Наред с това екологът отбелязва, че скептицизмът и страхът от ядрената енергия сред сръбските граждани са до известна степен оправдани, като ги свързва с начина на управление на компаниите в страната, проблемите с корупцията и недостига на експертен капацитет.