Опитът на Япония да върне в експлоатация най-голямата атомна електроцентрала в света Кашивазаки-Карива, срещна първото си сериозно препятствие, само ден след началото на процедурите по рестарт. Операторът Tokyo Electric Power (TEPCO) обяви, че е преустановил старта на реактора заради задействала се аларма от мониторинговата система.

Рестартът беше спрян в четвъртък, само часове след като започна късно в сряда, след финалното одобрение от ядрения регулатор. Както money.bg вече писа, централата получи "зелена светлина" въпреки силно разделеното обществено мнение в префектура Ниигата.

"Аларма от мониторинговата система се задейства по време на процедурите по стартиране и операциите в момента са преустановени", заяви говорителят на TEPCO Такаши Кобаяши. По думите му реакторът е стабилен и няма радиоактивно въздействие извън обекта, като причините за инцидента все още се разследват и не е ясно кога процесът ще бъде подновен.

Хронологията дотук

Припомняме, че рестартът на ядрената централа беше отложен с 1 ден, след като през уикенда беше установен технически проблем, отново свързан с алармена система. TEPCO съобщи, че той е бил отстранен в неделя, което е позволило началото на процедурите в сряда вечерта.

Централата в префектура Ниигата е най-голямата в света по инсталирана мощност, но на този етап трябваше да заработи само един от седемте реактора. Това е първото съоръжение на TEPCO, което се опитва да се върне в експлоатация след ядрената катастрофа във Фукушима през 2011 г.

Разделения в обществото

Новината за спирането на рестарта идва на фона на остро разделено обществено мнение. Около 60% от жителите на Ниигата се противопоставят на подновяването на работата на централата, докато 37% я подкрепят, показва проучване от септември, за което money.bg вече писа.

"Електричеството е за Токио, а рискът остава за хората тук - това няма логика", заяви 73-годишната Юмико Абе по време на протест пред централата.

По-рано този месец 7 граждански организации внесоха петиция с близо 40 000 подписа до TEPCO и Японската агенция за ядрено регулиране, в която предупреждават, че обектът се намира в сеизмично активна зона.