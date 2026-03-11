Германският отбранителен гигант Rheinmetall придобива мажоритарен дял в хърватската компания DOK-ING, специализирана в безпилотни наземни системи. Договорът, подписан в Загреб, предвижда Rheinmetall да получи 51 процента от собствеността, докато основателят и досегашен едноличен собственик Векослав Маетич запазва останалите 49 процента.

Сделката е поредната стъпка в безпрецедентната експанзия на дюселдорфската компания, чиито акции са нараснали с над 1000 процента от 2022 г. насам.

DOK-ING е основана още през 1991 г., като е специализирана в решенията за разминиране, военно инженерство и защита на критична инфраструктура в силно рискова среда. Нейните машини се използват в над 40 държави, сред които - и Украйна, като най-новите модели имат високо ниво на автономия. Има и цивилно портфолио, насочено към минната индустрия.

След повече от век стабилно развитие, войната в Украйна се превърна в катализатор на нов възход за Rheinmetall.

Търсенето на артилерийски снаряди скочи рязко, а компанията задейства план за разширяване на производствените мощности, невиждан от времето на Студената война. Нови заводи се строят в Германия, Литва, Латвия и Румъния. Голямо партньорство в производството на боеприпаси има и в България.

С придобиването на испанския производител Expal Systems за 1,2 милиарда евро и поемането на корабостроителницата NVL, Rheinmetall се трансформира в отбранителен гигант, покриващ суша, море и въздух. Компанията основа и съвместно предприятие в Киев за поддръжка и производство на бронирани машини на украинска територия.

През 2024 г. приходите достигат близо десет милиарда евро, а портфолиото от поръчки — рекордните 64 милиарда евро. "Започна ерата на превъоръжаването", обяви изпълнителният директор Армин Папергер.

Паралелно с военната експанзия Rheinmetall търси начини да укрепи и веригата си на доставки. Според Financial Times компанията е сред поддръжниците на идеята за създаване на германска търговска структура от японски тип — т.нар. trading house, за осигуряване на критични суровини.

Редом с Rheinmetall в тези разговори участват BMW, автомобилното лоби VDA, отбранителната асоциация BDSV, както и браншови организации в машиностроенето и дигиталните технологии. Целта е да се намали зависимостта от китайски редкоземни елементи — уязвимост, която тревожи цялата германска индустрия.