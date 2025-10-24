Германският оръжеен концерн Rheinmetall, който е най-големият в страната, е получил за първи път поръчка за доставка на спътници за Бундесвера, съобщава Handelsblatt.

"Планът е през следващите две години да се доставят на Бундесвера общо 40 така наречени нискоорбитални спътници", казва пред изданието председателят на Борда на директорите на Rheinmetall Армин Папергер.

По информация от други три източника, договорът за военните спътници е готов за подписване. Очаква се договорът да е на стойност около 3 милиарда евро, по оценки на източниците.

Западни медии съобщават, че германската компания ще разработва тези спътници съвместно с финландския стартъп Iceye и ще ги произвежда в собствения си завод в Нойс, Северен Рейн-Вестфалия.

Rheinmetall също така планира съвместно с Iceye да усъвършенства технологиите за анализ на данни, за да може да предложи на клиентите си обработени разузнавателни данни. Новите разработки на Rheinmetall биха могли значително да разширят възможностите на германската армия в областта на спътниковото разузнаване.

Според съобщения в международни медии, Бундесверът вече разполага с различни спътникови мрежи, включително проекта Sarah, който осигурява разузнавателни възможности от околоземна орбита по целия свят.