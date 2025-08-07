Не просто интерес, а ясен план за конкретни производства - на този етап вече са отношенията между Rheinmetall и България. От стенограма на правителствено заседание в края на миналия месец става ясно, че вече има концепция за съвместно дружество между най-голямата германска оръжейна компания и ВМЗ-Сопот.
То ще управлява два нови завода - за производство на енергетични материали и заряди и за производство на 155-милиметрови боеприпаси.
Това е натовски калибър. Към момента ВМЗ-Сопот има продукция предимно по съветските калибри, но като "концептуални модели" на сайта на компанията са показани и 155-милиметрови снаряди.
Именно 155-милиметрови са и самоходните гаубици Caesar, които нашата армия ще придобие от Франция. "Действително ние ще се превъоръжаваме със 155 милиметрова артилерия и е нормално да има в България производство на 155 милиметрови снаряди, така че това съвместно предприятие ще даде възможност и да запазим производството на съществуващите оръжейни платформи и да придобием нови, така че го подкрепям", посочва военният министър Атанас Запрянов.
"Очаква се, също така, да бъдат разкрити и нови работни места, а финансовото участие на държавното предприятие "ВМЗ" в съвместното дружество ще генерира допълнителни приходи чрез местни данъци и дивиденти", посочва икономическият министър Петър Дилов, който е и принципал на ВМЗ.
В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 милиард лева. За първото тримесечие само е продал оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г., припомня Радио Пловдив.
Той предлага България да кандидатства за финансиране до 960 милиона евро по механизма SAFE за финансиране на проектите. Финансовият министър Теменужка Петкова отбелязва, че е нужна обосновка и лимит по отношение на дълга, който поемаме.
През пролетта делегация на Rheinmetall беше у нас, като тогава се заговори за изграждането на завод за барут в България за 420 млн. евро. Сега обсъжданите проекти са за двойно повече пари.