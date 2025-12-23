Една от най-големите независими петролно-газови компании във Великобритания - Harbour Energy - обяви сделка за придобиването на американската LLOG Exploration срещу общо 3,2 млрд. долара, предаде Financial times. Плащането ще бъде комбинирано - 2,7 млрд. долара в брой и 500 млн. под формата на обикновени акции. С покупката компанията засилва присъствието си извън Северно море и прави ключова стъпка към разширяване на дейността си в Мексиканския залив.

LLOG е частна компания с портфейл от дълбоководни находища в Мексиканския залив, които в момента осигуряват добив от около 34 хил. барела дневно. Очакванията са производството да се удвои до 2028 г., което ще даде сериозен тласък на общите обеми на Harbour Energy.

Американската компания беше обявена за продажба по-рано тази година след смъртта през 2024 г. на основателя ѝ Джералд Боелте. Harbour Energy съобщи, че LLOG ще се превърне в нейно самостоятелно подразделение за Мексиканския залив и ще запази името си - изискване, поставено от семейството на Боелте.

По информация на Reuters, Shell също е проявявала интерес към евентуална сделка за LLOG, но британско-нидерландският енергиен гигант отказа коментар по темата.

Главният изпълнителен директор на Harbour Energy Линда Кук заяви, че компанията отдавна има амбиция да изгради стабилно присъствие в дълбоководния добив в Мексиканския залив. Според нея активите на LLOG, със силен фокус върху петрола, ще увеличат резервите на Harbour и ще подобрят рентабилността на бизнеса.

От Harbour допълват, че сделката ще подкрепи целта на компанията да запази производството си на ниво около 500 хил. барела дневно до края на десетилетието.

Под ръководството на Кук Harbour Energy, създадена през 2021 г. след сливането на Premier Oil и Chrysaor, последователно разширява дейността си извън Северно море - в Норвегия, Аржентина и Мексико. Придобиването на LLOG може да доближи листнатата в Лондон компания и до листване на американска фондова борса. През март Кук заяви, че засега няма планове за преместване на централата на Harbour в САЩ.

Паралелно с това, по-рано този месец Harbour Energy обяви съкращения на около 100 работни места във Великобритания, както и планове да придобие активите на Waldorf Energy Partners и Waldorf Production в Северно море за 170 млн. долара след влизането им в процедура по несъстоятелност.