Компанията с украински корени Coal Energy, листвана на Варшавската фондова борса и регистрирана в Люксембург, обяви амбициозен план за възобновяване на добива в затворени и нерентабилни въглищни находища в Полша и Румъния.

След като загуби контрола над своите 10 мини в украинския регион Донбас в резултат на продължаващата повече от 3 години война, дружеството търси нова посока за растеж, като използва натрупания опит в рехабилитацията на изоставени активи.

Мината Siltech в Полша

В центъра на стратегията на Coal Energy към момента е мината Siltech в град Забже, Южна Полша. Според официалните планове тя трябва да бъде затворена в края на 2025 г. Въпреки политиката на Полша за поетапно премахване на въгледобива до 2049 година, компанията вижда стратегическа стойност в нейното възобновяване.

Това стъпва на идеята за доставки на въглища към Украйна, където нуждите от енергийни суровини остават високи поради продължаващия конфликт.

Coal Energy възнамерява да приложи по-достъпни и рентабилни технологии, за да направи проекта икономически устойчив въпреки регулаторната и пазарна несигурност.

Финансиране и разширени ресурси

За да реализира плановете си, компанията планира да набере над 14,5 милиона злоти (около $3,76 милиона) чрез емитиране на конвертируеми облигации и варанти, насочени към частни инвеститори. Освен въглища, Coal Energy проявява интерес и към добив на други критични суровини, сред които тях каолин, фосфорит, фелдшпат, сяра и варовик.

Енергийната несигурност като контекст

Макар че въглищни мини в Полша и Румъния са в процес на затваряне, повишената енергийна несигурност в Европа и продължаващата война в Украйна отварят нови възможности. Така някои играчи на пазара могат да мобилизират технологии и капитал, за да върнат към живот активи с остатъчен потенциал.