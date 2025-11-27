Полша планира да увеличи производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди 30 пъти през следващите години, обяви вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от местни медии.

Правителството е отпуснало 3 милиарда злоти (около 750 милиона долара) за изграждането на три нови фабрики за боеприпаси, което ще гарантира на Полша пълна независимост в производството на артилерийски снаряди от този калибър, посочи той.

Нов закон също ще подпомогне разширяването на производствения капацитет.

То идва в момент, в който Полша поддържа най-високите разходи за отбрана в НАТО - 4,7% от БВП през 2025 г., спрямо 2,2% преди десетилетие. Страната драстично увеличи военните си инвестиции след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., като разходите за отбрана достигат приблизително 45 милиарда долара през тази година.

В момента Полша произвежда около 20 000 до 30 000 големокалибрени снаряда годишно, като известните до момента планове бяха да достигне 150 000-180 000 единици в рамките на три години.

30-кратното увеличение, обявено тази седмица, представлява по-амбициозна дългосрочна цел, тъй като производственият капацитет продължава да се разширява.

За контекст: Русия изстрелва по 10 000 снаряда в Украйна.

Войната разкри критичния недостиг на боеприпаси в Европа. Според проучване на Европейския парламент годишният производствен капацитет в Европа е нараснал от около 300 000 снаряда през 2022 г. до прогнозирани 2 милиона до края на 2025 г.

Полша си партнира с международни отбранителни фирми, за да ускори производството. През септември държавната PGZ избра BAE Systems за свой технологичен партньор за разширяването на производството на боеприпаси, като британската компания ще предостави автоматизирана производствена технология. PGZ подписа и споразумения с френската Eurenco за производство на модулни заряди.

Косиняк-Камиш отбеляза, че MESKO, дъщерно дружество на държавния отбранителен конгломерат PGZ, вече е увеличило производството на боеприпаси с малък калибър петкратно през последните две години - от 50 на 250 милиона патрона годишно.

Компанията сега произвежда приблизително 1 милион патрона с малък калибър на работен ден.