Южнокорейският производител на потребителска електроника LG Electronics, компания известна едва ли не в цял свят, отчете първата си тримесечна оперативна загуба от девет години насам. Това се случва на фона на слабо възстановяване на търсенето на телевизори и електроника в условията на висока конкуренция.

Според предварителни данни, оперативната загуба на компанията през четвъртото тримесечие (октомври-декември) на 2025 г. е 109,4 милиарда вона (75,3 милиона долара). Докато за същия период на миналата година компанията е имала оперативната печалба от 135,4 милиарда вона. Това е първата загуба на компанията за тримесечие от края на 2016 година.

Анализатори, анкетирани предварително от FactSet, очакваха средно LG да отчете за тримесечието оперативна печалба от 7,86 милиарда вона. При това тримесечните приходи на компанията, според предварителните данни, са се увеличили с 4,8% до 23,85 трилиона вона.

Оперативната печалба на LG Electronics за цялата 2025 година е спаднала с 28% спрямо предходната година до 2,48 трилиона вона, докато приходите за годината са се увеличили с 1,7% до рекордните 89,2 трилиона вона, се казва в изявление на LG.

За последните 12 месеца, стойността на акциите на крупната южнокорейска компания е нараснала с близо 4%.