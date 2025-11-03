Нетната загуба на компанията "Камаз", която е най-големият производител на камиони в Русия, за периода януари-септември 2025 г. се е увеличила 7,6 пъти на годишна база до 29,1 милиарда рубли (около 370 млн. долара) по Руските стандарти за счетоводна отчетност, съобщиха от компанията, пише "Интерфакс".

Приходите през отчетния период възлизат на 203,1 милиарда рубли, което е спад спрямо 9-месечието на миналата година с 11,2%. Себестойността на продажбите е 198,3 милиарда рубли (годишен спад със 7%), а брутната печалба се сринала с над 60%, до 5,3 милиарда рубли. Загубите конкретно от продажби са се увеличили 11,4 пъти на годишна база, до 11,9 милиарда рубли.

Що се отнася за резултатите за полугодието, съгласно Международните стандарти за финансова отчетност, концернът отчете нетна загуба от 30,9 милиарда рубли (т.е. доста близо до показателя за 9-те месеца) и приходи от 153,9 милиарда рубли (спад със 17,9% на годишна база).

От производителя на камиони коментират за "Интерфакс", че основен "принос" за отрицателния финансов резултат на компанията имат общият спад на руския пазар на тежкотоварни камиони, както и увеличената лихвена тежест по заемите, които компанията е взела за модернизиране на производството и разработване на новия модел камиони K5.

По данни на "Автостат", руският пазар на нови тежкотоварни камиони (HCV, с бруто тегло на превозното средство над 16 тона), за периода от януари до септември 2025 г. спрямо 9-те месеца наминалата година, се е свил наполовина, до общо 32 900 продадени броя. На този фон, въпреки спада на продажбите си за периода на годишна база със 17% до 9 900 броя, пазарният дял на руската марка камиони е нараснал с над 14 процентни пункта на годишна база, до 30%.

Основен акционер в "Камаз" (според последните известни официални данни от началото на миналата година) е руският държавен концерн "Ростех" с 47,1%. Други 23,54% от акциите остават собственост на частната компания "Автоинвест". До края на 2023 г. сред акционерите на най-големия руски производител на камиони беше и крупната германска компания Daimler, с дял от 15%.