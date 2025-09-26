Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов кръг от наказателни мита за широк спектър от вносни стоки, сред които 100% мита върху маркови лекарства и 25% върху тежкотоварните камиони. Те влизат в сила още следващата седмица, съобщава Reuters.

Налагането та мита се превърна в отличителна черта на втория мандат на Тръмп, след многото налози върху търговските партньори на Америка, вариращи от 10% до 50%, както и други целеви ставки върху широка гама от продукти. Всичко това хвърля дебела сянка върху перспективите пред световната икономика и парализира вземането на бизнес решения, коментират финансови експерти.

Източник: EPA/БГНЕС

Все още не е ясно дали новите мита ще се прилагат в допълнение към националните и дали икономиките с търговски споразумения като ЕС и Япония ще бъдат освободени от тях.

Новите мита обаче не спират до лекарствата икамионите. Тръмп обяви, че ще започне да налага мито от 50% върху вноса на кухненски шкафове и тоалетни шкафчета, както и мито от 30% върху тапицирани мебели. А какъв е мотивът този път? "Наводнението" от страна на тези продукти в САЩ от други външни страни, подчертава американският президент.

След пускането на новината акциите на фармацевтичните компании в Азия се сринаха, като книжата на австралийската компания CSL достигнаха шестгодишно дъно, а тези на японската Sumitomo Pharma отбелязаха ценови спад от над 5%. Индексът Hang Seng Biotech се понижи с около 2,5%.

Индекс, който следи листнатите в Китай производители на мебели, също отбеляза намаление от 1,1%.

Новите мита от 100% върху всички оригинални и патентовани фармацевтични продукти ще се прилагат върху целия внос, освен ако компанията вече не е започнала строителството на завод в Съединените щати.