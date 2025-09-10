468 млн. евро - толкова ще е прекият ефект върху българския износ от митата за европейски стоки, които администрацията на Доналд Тръмп въведе в САЩ. Допълнително се очаква и косвен ефект от 158 млн. евро. Това обяви пред депутати министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.

По думите му прогнозите са направени в сътрудничество с БАН.

Дилов уточни, че от ръководеното от него министерство планират редица мерки за подкрепа на бизнеса. Такива са изготвянето на анализи и на информация, защото, по думите на министъра, не всички компании правят анализ на риска за степента на въздействие.

Други планирани мерки е поддържането на активен диалог с браншовите организации, насърчаването на износа към алтернативни пазари във и извън Европа, възползвайки се и от сключените или подготвяни търговски споразумения на ЕС с трети страни, като това с Индонезия и с Индия, което е в напреднала фаза, пише БТА.

Сред действията са и засилване на ролята на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ) за откриване на нови възможности.

Министър Петър Дилов препоръча и подготовката на финансови инструменти от Агенцията за експортно застраховане.

Министър Дилов уточни, че в началото на следващата седмица предстои двустранна междуправителствена комисия с Китай. Сред установените трудности пред навлизането на български компании там той посочи размера на китайския пазар.