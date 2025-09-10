468 млн. евро - толкова ще е прекият ефект върху българския износ от митата за европейски стоки, които администрацията на Доналд Тръмп въведе в САЩ. Допълнително се очаква и косвен ефект от 158 млн. евро. Това обяви пред депутати министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов.
По думите му прогнозите са направени в сътрудничество с БАН.
Митата ще "изядат" $15 милиарда от печалбите на компаниите по света
Приходите намаляват, разходите растат
Дилов уточни, че от ръководеното от него министерство планират редица мерки за подкрепа на бизнеса. Такива са изготвянето на анализи и на информация, защото, по думите на министъра, не всички компании правят анализ на риска за степента на въздействие.
Други планирани мерки е поддържането на активен диалог с браншовите организации, насърчаването на износа към алтернативни пазари във и извън Европа, възползвайки се и от сключените или подготвяни търговски споразумения на ЕС с трети страни, като това с Индонезия и с Индия, което е в напреднала фаза, пише БТА.
Сред действията са и засилване на ролята на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ) за откриване на нови възможности.
Министър Петър Дилов препоръча и подготовката на финансови инструменти от Агенцията за експортно застраховане.
Министър Дилов уточни, че в началото на следващата седмица предстои двустранна междуправителствена комисия с Китай. Сред установените трудности пред навлизането на български компании там той посочи размера на китайския пазар.