Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC), в която членува и българската Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да вземе мерки относно опасността от нови и по-високи мита, свързани с износа на мебели от ЕС за САЩ.
От организацията припомнят, че на 23 август американският президент Доналд Тръмп обяви мащабно разследване на мебелите, внасяни в САЩ.
"В рамките на 50 дни разследването ще бъде приключено и мебелите, внасяни от други страни в САЩ, ще бъдат обложени с нова митническа тарифа, която предстои да бъде определена. Това би върнало мебелния бизнес обратно в САЩ", заяви Доналд Тръмп, цитираян от световните агенции.
Българските мебели стават все по-качествени, но потребителите се интересуват предимно от цената
Много хора все още избират евтин внос с неясно качество, понякога водещо и до риск за здравето
Припомняме, че на 21 август ЕС и САЩ се споразумяха за Рамково споразумение за реципрочна, справедлива и балансирана търговия. Според настоящото рамково споразумение Съединените щати се задължават да прилагат по-високата от двете ставки на митата за най-облагодетелствана нация (MOST FAVORED NATION - MFN) или ставка от 15%, съставена от митата за най-облагодетелствана нация и реципрочно мито, за произхождащи от ЕС стоки.
Източник: money.bg
Освен това САЩ възнамерява своевременно да гарантира, че тарифният процент, състоящ се от тарифния таван на най-облагодетелствана нация и тарифата, наложена съгласно раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., приложим за стоки с произход от ЕС, които са обект на действия по раздел 232 по отношение на фармацевтични продукти, полупроводници и дървесина, няма да надвиши 15%. От друга страна, ЕС възнамерява да премахне митата върху всички промишлени стоки от САЩ.
Европейските регулации "задушават" българските производители на мебели и това вече се усеща от потребителите
Българската стока става все по-скъпа и неконкурентна на тази, произведена извън ЕС
В този контекст от EFIC настояват Европейската комисия да гарантира, че това разследване няма да доведе до увеличаване на митата (в сравнение с Рамковото споразумение), които Америка може да наложи върху износа на мебели от ЕС, както и да защити европейските износители от по-нататъшна нестабилност.
"Трябва да се отбележи, че мебелните продукти, в чието производство се използва стомана и алуминий, са обект на още по-високи мита при износ за САЩ", подчертават от Европейската конфедерация на мебелната индустрия.
Производителите на мебели призовават Европейската комисия да преговаря за по-благоприятно развитие, което да доведе до "по-ниски тарифи" за тези стоки в бъдещите преговори със САЩ относно тарифите по раздел 232 за стомана и алуминий.
Къде изнасят българските фирми?
В по-голямата си част българската продукция отива за износ до чужди пазари, но американският не е сред основните, заявиха за Money.bg представители на БКДМП. Българските компании изнасят основно в Европа, като сред най-големите им пазари се нареждат тези на Румъния, Гърция, Полша, Франция, Чехия и Германия.
"По предварителни данни през 2024-а година България запази 24-то място в Европа по внос и износ на мебели."
Сива икономика: работници в български фабрики сглобяват мебели и кухни в гаражи и подбиват цените
Все още българският клиент масово търси по-ниската цена
Въпреки, че американският пазар не засяга пряко българския мебелен бизнес, като част от европейския, митата го засягат.
Дори ако делът на мебелите, изнасяни за САЩ от целия ЕС, е по-малък в сравнение с други страни, като Виетнам и Китай, и целевият сегмент на мебелите е различен, като ЕС изнася за САЩ предимно мебели от висок клас, договорената обща тарифа от 15%, ще създаде трудности за компаниите износители, казват от EFIC.
"Част от тези трудности са свързани с увеличени разходи, смущения във веригата на доставки и прекратяване на дълготрайното сътрудничество с американските вносители. Ще има и непредвидени последици от забавяне на инвестициите в САЩ."
Те допълват, че това ще доведе до голяма несигурност при избора на потребителите, тъй като цените за крайните клиенти ще се увеличат. Увеличените мита могат да предизвикат и отлагане на проекти за обзавеждане на дома за средната класа, чиито разходи за живот продължават да се покачват.