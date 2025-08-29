Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC), в която членува и българската Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да вземе мерки относно опасността от нови и по-високи мита, свързани с износа на мебели от ЕС за САЩ.

От организацията припомнят, че на 23 август американският президент Доналд Тръмп обяви мащабно разследване на мебелите, внасяни в САЩ.

"В рамките на 50 дни разследването ще бъде приключено и мебелите, внасяни от други страни в САЩ, ще бъдат обложени с нова митническа тарифа, която предстои да бъде определена. Това би върнало мебелния бизнес обратно в САЩ", заяви Доналд Тръмп, цитираян от световните агенции.

Припомняме, че на 21 август ЕС и САЩ се споразумяха за Рамково споразумение за реципрочна, справедлива и балансирана търговия. Според настоящото рамково споразумение Съединените щати се задължават да прилагат по-високата от двете ставки на митата за най-облагодетелствана нация (MOST FAVORED NATION - MFN) или ставка от 15%, съставена от митата за най-облагодетелствана нация и реципрочно мито, за произхождащи от ЕС стоки.

Освен това САЩ възнамерява своевременно да гарантира, че тарифният процент, състоящ се от тарифния таван на най-облагодетелствана нация и тарифата, наложена съгласно раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., приложим за стоки с произход от ЕС, които са обект на действия по раздел 232 по отношение на фармацевтични продукти, полупроводници и дървесина, няма да надвиши 15%. От друга страна, ЕС възнамерява да премахне митата върху всички промишлени стоки от САЩ.

В този контекст от EFIC настояват Европейската комисия да гарантира, че това разследване няма да доведе до увеличаване на митата (в сравнение с Рамковото споразумение), които Америка може да наложи върху износа на мебели от ЕС, както и да защити европейските износители от по-нататъшна нестабилност.

"Трябва да се отбележи, че мебелните продукти, в чието производство се използва стомана и алуминий, са обект на още по-високи мита при износ за САЩ", подчертават от Европейската конфедерация на мебелната индустрия.

Производителите на мебели призовават Европейската комисия да преговаря за по-благоприятно развитие, което да доведе до "по-ниски тарифи" за тези стоки в бъдещите преговори със САЩ относно тарифите по раздел 232 за стомана и алуминий.

Къде изнасят българските фирми?

В по-голямата си част българската продукция отива за износ до чужди пазари, но американският не е сред основните, заявиха за Money.bg представители на БКДМП. Българските компании изнасят основно в Европа, като сред най-големите им пазари се нареждат тези на Румъния, Гърция, Полша, Франция, Чехия и Германия.

"По предварителни данни през 2024-а година България запази 24-то място в Европа по внос и износ на мебели."

Въпреки, че американският пазар не засяга пряко българския мебелен бизнес, като част от европейския, митата го засягат.

Дори ако делът на мебелите, изнасяни за САЩ от целия ЕС, е по-малък в сравнение с други страни, като Виетнам и Китай, и целевият сегмент на мебелите е различен, като ЕС изнася за САЩ предимно мебели от висок клас, договорената обща тарифа от 15%, ще създаде трудности за компаниите износители, казват от EFIC.

"Част от тези трудности са свързани с увеличени разходи, смущения във веригата на доставки и прекратяване на дълготрайното сътрудничество с американските вносители. Ще има и непредвидени последици от забавяне на инвестициите в САЩ."

Те допълват, че това ще доведе до голяма несигурност при избора на потребителите, тъй като цените за крайните клиенти ще се увеличат. Увеличените мита могат да предизвикат и отлагане на проекти за обзавеждане на дома за средната класа, чиито разходи за живот продължават да се покачват.