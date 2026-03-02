TeraSteel откри нова фабрика в Лехлиу-Гара, Румъния, с инвестиция от над €20 милиона, съобщава Profit.ro. Част от сумата, €8 милиона, са под формата на държавно финансиране. С това разширение компанията добавя годишно 1,8 милиона кв. м топлоизолационни панели. Така утвърждава позицията на Румъния като регионален хъб за производство и износ на високоефективни строителни решения, пише изданието.

Новата фабрика е оборудвана с технологии от последно поколение, оптимизирани за енергоефективност и устойчивост. Съоръжението има намерение да обслужва Южна Румъния, Украйна, България, Република Молдова, както и Унгария, Словакия, Чехия, Турция, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства чрез пристанище Констанца.

Фабриката разширява портфолиото на TeraSteel с панели с изолационна сърцевина от минерална вата, известни с високата си ефективност при пожароустойчивост и енергийна ефективност. Новото производство също оптимизира логистиката и намалява сроковете за доставка, повишавайки гъвкавостта и конкурентоспособността на компанията на международния пазар.

До откриването на фабриката в Лехлиу-Гара, TeraSteel оперираше 3 производствени единици - 2 в Румъния и 1 в Сърбия. Стартирането на новата фабрика създава 60 нови работни места и подчертава стратегията на компанията за устойчив растеж, иновации и дългосрочна стойност за клиенти и партньори.

"Новата фабрика ни позволява да сме по-близо до клиентите, по-бързи в изпълнението и по-конкурентоспособни на международната сцена", коментира Космин Петрою, генерален директор на TeraSteel.