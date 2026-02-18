Румъния обяви търг за продажбата на емблематичен, но затънал в дългове стоманодобивен завод, съобщават местните медии. Става дума за Liberty Galați, който се продава за €709 милиона, което е малко по-висока цена от първоначално обявена сума. Публичният търг е насрочен за 12 март.

Активите на Liberty Galați и тези на Liberty Tubular Products Galați се продават заедно като едно цяло на обща начална цена от 709,1 милиона евро, от които €690 милиона е началната цена на активите на Liberty Galați.

Съобщава се, че няколко потенциални инвеститори вече са заинтересовани от закупуването на стоманодобивния завод Liberty Galați, като някои вече са поискали тръжните спецификации за търга. Това твърди Пол Кърланару, главен изпълнителен директор на Casa de Insolvență Transilvania (CITR), един от двамата синдици на Liberty Galați.

"Стигнахме до практическа стъпка, в която тези субекти, които сме информирали за този процес на търг, както и целият съответен пазар, трябва изрично да заявят своя интерес. Изразяването на интерес се осъществява на два етапа. Всяка заинтересована страна може да закупи тръжните спецификации на търга, заедно с цялата необходима информация, и впоследствие да се регистрира за търга и да предостави гаранция за участие под формата на банково гаранционно писмо", коментира Кърланару, цитиран от Profit.ro.

Според него, синдиците възнамеряват да ускорят процеса на продажба максимално. Сред заинтересованите инвеститори са компаниите UMB Grup România, JSW Steel (най-големият индийски производител на стомана), Jindal Group, Galiawa Group (производител на стомана и строителни материали от Ирак), DeLong Steel China, KMC Steel Turkey, Metinvest Ukraine, както и европейски консорциум, воден от търговеца на стоки Steel Mont, базиран в Германия.

Началната цена се отнася за цялата индустриална платформа, което означава както активите на Liberty Galați, така и тези на Liberty Tubular Products Galați. Тя също така гарантира пълното изплащане на задълженията към обезпечените кредитори и към държавния бюджет, като най-важните са бившите EximBank и ANAF.

В допълнение към 709-те милиона евро, инвеститорите ще се нуждаят и от около €200 милиона, за да рестартират завода и да го поддържат в експлоатация, според синдиците. Дейността в стоманодобивния завод е спряна от септември 2025 година, а повечето от 3000 служители са поставени под временна безработица.