Южнокорейският производител на оръжия Hanwha Aerospace обяви, че започва строителството на завод в Румъния, съобщава Romania Insider. В предприятието ще се произвеждат самоходни артилерийски системи K9 Thunder, както и машини за снабдяване с боеприпаси K10.

По информация на румънските медии новото съоръжение ще бъде първият производствен обект на компанията в Европа.

Ръководството на компанията вижда завода като основа за трансформирането на Hanwha Aerospace Romania в пълноценен местен производител. В допълнение към сглобяването на оборудване, планът предвижда тясно сътрудничество с местни компании и трансфер на съвременни технологии към румънската страна.

В бъдеще компанията планира да участва и в програмата за модернизация на бойните машини на пехотата (MLI), която се финансира чрез механизми SAFE, пише Militarnyi. Завършването на завода в Петрещ ще позволи на Румъния не само да задоволи собствените си артилерийски нужди, но и да изпълнява поръчки за други европейски страни.

Припомняме, че плановете на Hanwha за строежа на завод в Румъния датират от 2024 година. Както Money.bg писа тогава, идеята на най-голямата южнокорейска отбранителна компания е северната ни съседка да се превърне в регионален център за всички сухопътни системи на Hanwha в Европа.