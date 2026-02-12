Властите на Индонезия ще намалят квотата за PT Weda Bay Nickel - най-големият в света проект за добив на никел - до 12 милиона тона руда тази година. Докато за 2025 г., въпросната квота беше доста по-висока - 42 милиона тона, пише Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.

Рудникът се намира на индонезийския остров Халмахера и се управлява съвместно от Tsingshan Holding Group Co., Eramet SA и PT Aneka Tambang.

Eramet потвърди намаляването на квотите за добив за Weda Bay Nickel и обяви намерението си да поиска преразглеждане на това решение на правителството на страната.

Така, само да ден фючърсите на никела на Лондонската борса за метали (LSE) се повишиха с 2,8% до 17 980 долара за тон. А в Сингапур металът се търгува на цена от 17 915 долара за тон.

Индонезия е водещият в света производител и износител на никел, който се използва основно за производство на неръждаема стомана, но и е незаменим при батериите за електрически превозни средства.

Страната с хиляди острови, която е четвърта по население в света, предприема мерки за подкрепа на цените на никела, включително намаляване на квотите за добив.

Цените на никела неотдавна паднаха до двугодишно "дъно", основно заради нарастващото производство и намаляващото търсене на електрически превозни средства.

През 2025 г. Индонезия е добила общо около 379 милиона тона никелова руда. Тази година този показател може да намалее до около 260 милиона тона.

Ще припомним, че доставките за Китай на необработен никел от Русия се увеличиха рязко през първите осем месеца на 2025 година, като нарастването е 2,2 пъти до 840 милиона долара (от 377 милиона долара година по-рано). Това представлява около 56 хил. тона при средни цени на Лондонската метална борса за този период.

А през януари 2026 година двупартийна група американски законодатели внесе законопроект за създаване на резерв от критични минерали на стойност около 2,5 милиарда долара - ход, който е насочен към стабилизиране на пазарните цени и насърчаване на местния добив на критични суровини, съобщи Reutеrs.

Този законопроект е поредният опит на Вашингтон да компенсира това, което политиците възприемат като "китайска манипулация" на цените на литий, никел, редкоземни елементи и други критични минерали, които са жизненоважни за редица продукти - от електрически превозни средства до високотехнологично оръжие - и което от години води до затруднения американските минно-добивни компании.