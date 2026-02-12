Властите на Индонезия ще намалят квотата за PT Weda Bay Nickel - най-големият в света проект за добив на никел - до 12 милиона тона руда тази година. Докато за 2025 г., въпросната квота беше доста по-висока - 42 милиона тона, пише Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.
Рудникът се намира на индонезийския остров Халмахера и се управлява съвместно от Tsingshan Holding Group Co., Eramet SA и PT Aneka Tambang.
Eramet потвърди намаляването на квотите за добив за Weda Bay Nickel и обяви намерението си да поиска преразглеждане на това решение на правителството на страната.
Така, само да ден фючърсите на никела на Лондонската борса за метали (LSE) се повишиха с 2,8% до 17 980 долара за тон. А в Сингапур металът се търгува на цена от 17 915 долара за тон.
Индонезия е водещият в света производител и износител на никел, който се използва основно за производство на неръждаема стомана, но и е незаменим при батериите за електрически превозни средства.
Страната с хиляди острови, която е четвърта по население в света, предприема мерки за подкрепа на цените на никела, включително намаляване на квотите за добив.
Цените на никела неотдавна паднаха до двугодишно "дъно", основно заради нарастващото производство и намаляващото търсене на електрически превозни средства.
През 2025 г. Индонезия е добила общо около 379 милиона тона никелова руда. Тази година този показател може да намалее до около 260 милиона тона.
Докато Европа свива вноса си, Китай увеличи в пъти доставките на основни метали от Русия
Доставките в стойностно изражение и обеми за 8-те месеца на годината
Ще припомним, че доставките за Китай на необработен никел от Русия се увеличиха рязко през първите осем месеца на 2025 година, като нарастването е 2,2 пъти до 840 милиона долара (от 377 милиона долара година по-рано). Това представлява около 56 хил. тона при средни цени на Лондонската метална борса за този период.
А през януари 2026 година двупартийна група американски законодатели внесе законопроект за създаване на резерв от критични минерали на стойност около 2,5 милиарда долара - ход, който е насочен към стабилизиране на пазарните цени и насърчаване на местния добив на критични суровини, съобщи Reutеrs.
Този законопроект е поредният опит на Вашингтон да компенсира това, което политиците възприемат като "китайска манипулация" на цените на литий, никел, редкоземни елементи и други критични минерали, които са жизненоважни за редица продукти - от електрически превозни средства до високотехнологично оръжие - и което от години води до затруднения американските минно-добивни компании.