Средният максимален лихвен процент по банковите депозити в 10-те най-големи кредитори в Русия падна до 14,57% през последните 10 дни на януари. Това съобщи Централната банка на страната, отбелязвайки най-ниското ниво от декември 2023-а година. Лихвеният процент е намалял с 0,3 процентни пункта спрямо предходния 10-дневен период, според данните от мониторинга на Централната банка, което подчертава по-широкия спад в доходността от спестяванията с облекчаването на паричната политика.

"Периодът на ултрависокодоходните депозити приключи. Лихвите падат и ще продължат да падат", заяви Юрий Грибанов, главен изпълнителен директор на финансовата консултантска компания Frank RG, цитиран от The Moscow Times.

Финансистът подчертава, че лихвите по депозитите в повечето банки вече не надвишават 15%. Лихвите по депозитите намаляват успоредно с основния лихвен процент на Централната банка, който е намален до 16% от пика от 21%. Референтният процент за последно се задържа на това ниво през декември 2023 г., когато Централната банка го повиши от 15%, за да ограничи инфлацията.

"Централната банка на Русия сигнализира за по-нататъшно облекчаване, макар и не на "автопилот", заяви управителят Елвира Набиулина.

Анализатори от Централната банка писаха през февруари, че пазарите очакват евентуални паузи в намаляването на лихвите на предстоящите заседания, като ключовият лихвен процент се очаква да бъде 12-13% до края на годината - като цяло в съответствие с насоките на регулатора. Следващото заседание за определяне на лихвите е насрочено за петък.

По време на периода на повишени лихви руските домакинства рязко увеличиха банковите си депозити, добавяйки около 10 трилиона рубли (129 милиарда долара) годишно - 11,5 трилиона рубли (148,4 милиарда долара) през 2024 г. и 9,5 трилиона рубли (122,6 милиарда долара) година по-рано. В пика си в края на 2024 г. средните максимални лихвени проценти по депозитите достигнаха 22,3%, като някои краткосрочни оферти достигнаха 24%.

Според официални данни, доходите от лихви увеличиха дела на доходите от собственост в паричните приходи на домакинствата до 11%, в сравнение с 9,6% през 2024 г. С понижаването на лихвените проценти обаче притокът на депозити се забави. През втората половина на миналата година растежът на спестяванията на домакинствата се движеше до голяма степен от натрупването на лихви, а не от новите пари.

Домакинствата все по-често преразпределят средства в други финансови инструменти и недвижими имоти с настъпването на падежа на депозитите. Настроенията за спестяване леко отслабнаха през януари, показа проучване на Фондация "Обществено мнение".

"Част от депозитите ще бъде преразпределена между нови жилища, вторичния пазар на имоти и други сегменти на финансовия пазар", заяви Елизавета Данилова, ръководител на отдела за финансова стабилност на Руската централна банка.